「バレーボール女子・世界選手権・３位決定戦、日本２−３ブラジル」（７日、バンコク）

日本は３位決定戦でブラジルに２−３で惜敗して２０１０年以来、１５年ぶりのメダル獲得は逃した。最初の２セットを失い、第３セットは２５−１９で奪い、第４セットも佐藤淑乃（２３）＝ＮＥＣ川崎＝らの活躍で２９−２７と連取。最終第５セットはジュースにもつれる激しい戦いの末、マッチポイントを握りながらも１６−１８で落とした。

主将・石川の強打がはじき落とされてゲームセット。ネットの前でぼうぜんと立ち尽くした。１５年ぶりのメダルには一歩届かず。石川はぐっと唇をかみしめたが「悔しいけど、自分たちにとって、また成長できるきっかけになった大会だった」と前を向いた。

７月１３日のネーションズリーグ千葉大会・ブラジル戦はストレート負け。世界ランキング５位の日本は、同２位のブラジルに今回も挑戦状をたたきつける形となった。

２セットを連取され、いきなりの崖っぷち。しかし、ここから追い上げを見せた。第３セットは佐藤のアタックを含む５連続得点からスタート。佐藤はその後もバックアタックを連発するなど覚醒し、２２−１９からはサービスエースを含む３連続得点で、このセットを奪い返した。

その後も「今までみんなに頼りっ放しだった。少しでも自分がチームを勝たせようと思った」と、佐藤の猛攻は止まらなかった。第４セットは２０−１９から連続サービスエース。ジュースの末、勝負を振り出しに戻した。最終セットも粘りを見せたが、最後はブラジルの高い壁に阻まれた。

佐藤はチーム最多３４得点の大活躍も「最後、１点を取りきれなかったのがすごく悔しい」と唇をかんだ。関の胸の中で大粒の悔し涙を流したが「次はこういう試合を勝ち切る覚悟を持って準備したい」と気持ちを強く持った。大舞台を経験した新エースが、次戦を見据えた。