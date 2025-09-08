55歳での役職定年、そして大幅な収入減。それは、長年会社に尽くしてきた多くのビジネスパーソンにとって、厳しすぎる現実です。築き上げてきたキャリアやプライドが揺らぎ、追い打ちをかけるように家族からの何気ない一言……。キャリアの岐路に立たされたとき、その現実をどう受け止めますか？

人事部長の一言でサラリーマン人生が一変

都内の中堅メーカーで営業課長を務めていた鈴木誠さん（55歳・仮名）。大学卒業以来、この会社一筋30年以上、がむしゃらに働いてきたという自負があります。10年ほど前に課長の辞令を受けたときは、これまでの努力が報われたと心から喜んだといいます。

「部下をまとめ、チームで目標を達成することに大きなやりがいを感じていました。現在の月収は60万円ほど。これまで頑張ってきたからこそ、2人の子どもを大学まで行かせ、念願だったマイホームも手に入れることができた。自分なりに誇れることだと思っています」

しかし、順風満帆だと思われた会社人生は、突如として終焉を迎えます。人事部長との面談で「役職定年」の話になったのです。

「『来月で課長職を解くことになる。これから1カ月は新課長への引継ぎをお願いします。長年、ご苦労様でした』と、淡々と告げられました。もちろん制度の存在は知っていましたし、数年前に尊敬していた先輩が同じように役職を離れ、どこか寂しそうにしていた姿も思い出します。明日は我が身とは思いつつも、目の前の仕事に追われるうちに、それはまだ遠い未来の話だと無意識に蓋をしていたんですよね」

役職を解かれるだけではありません。給与も大幅にダウンします。これまで支給されていた役職手当などがなくなり、年収にして約300万円もの減収となるのです。長年の会社への貢献が、給与や役職という「記号」だけで測られ、あっさりとリセットされてしまうのか。理屈では分かっていても、いざ現実として突きつけられると、会社から「君の価値はもうここまでだ」と烙印を押されたような屈辱感がこみ上げました。

翌日から、鈴木さんを取り巻く環境は一変します。新しい課長として着任するのは、かつて手取り足取り仕事を教えた、15歳も年下の社員でした。

「元部下は気を遣って『鈴木さん』と丁寧に接してくれましたが、それがかえって惨めな気持ちにさせました。昨日まで私の指示を仰いでいた彼が、これからは私の上司になる。周りの社員たちの、腫れ物に触るような視線がプライドを深く傷つけました」

心身ともに疲れ果てて帰宅したその夜、鈴木さんは妻に事実を打ち明けました。すると、食卓の向こうで、妻は心配そうな顔でこう呟いたのです。

「そう、大変だったわね……。私のパート、もっと時間を増やさないとダメかしら」

会社を欠勤…見えてきた新しい景色

妻の言葉に、悪気がないことは痛いほど分かっていました。家計が苦しくなることを純粋に心配してくれたのでしょう。しかし、その言葉は、鈴木さんにとって鋭い刃のように突き刺さりました。

「ああ、俺はもう、必要とされない人間なんだな」

その日から、鈴木さんは会社を数日間休みました。何もする気になれず、ただぼんやりと天井を眺めて過ごすだけ。そんな無気力な日々が続いていたある日、ふと押し入れの奥にしまい込んでいた古い一眼レフカメラが目に入ります。

若い頃、給料をつぎ込むほど夢中になっていた趣味です。久しぶりに手に取ったカメラは、ずっしりと重く、その確かな感触が不思議と心を落ち着かせてくれました。ファインダーを覗くと、見慣れたはずのリビングが、まったく違う世界のように映ったといいます。

「同じ景色でも見方を変えれば、違う風景が広がっている――。なぜか、自然と前向きになれた瞬間でした」

週明け、鈴木さんは何か吹っ切れた様子で会社に出勤しました。そんな変化を、新しい課長である元部下が見逃すはずはありません。ある大型案件で行き詰まっていた新課長は、おずおずと鈴木さんに助けを求めました。

「鈴木さんのご経験で、何かヒントをいただけないでしょうか」

鈴木さんは、自分が長年培ってきた知識と人脈を惜しみなく伝えました。その的確な助言によって案件は無事に成約し、若手社員たちが自分を頼り、心からの感謝を口にする。それは、課長という肩書があった頃とは違う、新しい種類の喜びだったといいます。

その夜、帰宅した鈴木さんに、妻が優しく声をかけました。

「この前のこと、ごめんなさい。配慮の足りない言葉でした。これまで、本当にありがとう。これからは少し肩の荷を下ろして、自分のやりたいこととか、私たちのこれからのことを、ゆっくり考えてみない？」

妻の言葉に、鈴木さんは思わず涙をこぼしたといいます。

人事院の『令和5年民間企業の勤務条件制度等調査』によると、役職定年制を導入している企業は16.7％で、そのうち95.3％は今後も制度を継続するとしています。役職定年年齢は、部長級・課長級ともに「55歳」が最も多く（それぞれ33.5％、40.3％）、次いで「60歳」（部長級19.6％、課長級19.2％）という結果です。

役職定年は、組織の新陳代謝や人件費の削減といったメリットがある一方で、組織のパフォーマンス低下やシニア人材のモチベーション低下などのデメリットも指摘されています。

しかし、役職定年はキャリアの終わりを意味するわけではありません。肩書がなくなっても、長年培ってきた経験や専門知識は、何にも代えがたい財産です。それを後進の育成やサポートに活かすことで、新たな役割とやりがいを見出すことができるでしょう。

［参考資料］

人事院『令和5年民間企業の勤務条件制度等調査』