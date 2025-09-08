ºå¿À£×¥¨¡¼¥¹ÆÃÊÌÂÐÃÌ¡¡¤â¤·¤âºå¿ÀÂÇÀþ¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¤é¢ªºÍÌÚ¡Ö¥´¥ê²¡¤·¡×Â¼¾å¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×
¡¡¡Öºå¿À£²¡Ý£°¹Åç¡×¡Ê£·Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò·è¤á¤¿Æ£Àîºå¿À¤Ç¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î£²ËÜÃì¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡¢ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ÈÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢Í¥¾¡µÇ°¤È¤·¤ÆÆÃÊÌÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Á°È¾Àï¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥«¡¼¥ÉÆ¬¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢Âç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿Æ±¶¿Æ±µéÀ¸¥³¥ó¥Ó¤¬¸ß¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¡Ý¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤Æ¡£
¡¡ºÍÌÚ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Â¼¾å¡Ö¤¤¤¤À®ÀÓ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ý¸ß¤¤¤Î¤¹¤´¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡£
¡¡Â¼¾å¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Ë¶¯¤¤¤È¤³¤í¡×
¡¡ºÍÌÚ¡Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡Ý£²¿Í¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£ÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¤ê¿Ê²½¤Ï´¶¤¸¤ë¤«¡£
¡¡Â¼¾å¡Ö¾ï¤Ë¤¤¤¤µåÅê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤éÉÝ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ºÍÌÚ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¤¤¤¤¤è¤Í¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÑ²½µå¤âÁ´Éô¤Îµå¼ï¤¬»È¤¨¤ë¤«¤é¤¹¤´¤¤¡×
¡¡Â¼¾å¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡Ý¸ß¤¤¤Î»î¹ç¤Ï¸«¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Â¼¾å¡Ö¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ºÍÌÚ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡£¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ê¥º¥àÎÉ¤¯»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯´¶¤¸¡£¤¢¤ó¤Þ¤êÂç¹Ó¤ì¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾ï¤Ë¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¡Ý¤³¤³¤Þ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë£³´°Åê¤º¤Ä¡£
¡¡ºÍÌÚ¡Ö´°Åê¡¢´°Éõ¤Ï¤Í°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡£ÆÃ¤Ë²Æ¾ì¤È¤«¤ÏÅê¤²ÀÚ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡Â¼¾å¡ÖÀèÈ¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ÏÁ´°÷¡Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¡Ë¹ß¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤Ç¤¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¡ÝÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡£
¡¡ºÍÌÚ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÁª¼êµ¯ÍÑ¤Î»ÅÊý¤È¤«¡¢ÀèÈ¯¤â¥í¡¼¥Æ¤Ë²¿¿Í¤«¤¤¤Æ¡¢¤°¤ë¤°¤ëÃæ£¶¡ÊÆü¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ãæ£·¡ÊÆü¡Ë¤È¤«£¸¡ÊÆü¡Ë¤È¤«¡¢£±²óÈô¤Ð¤¹¤È¤«¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¼«Ê¬¤â²¸·Ã¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¡×
¡¡Â¼¾å¡Ö°ì½ï¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×
¡¡¡Ýº£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¤Ï¡£
¡¡Â¼¾å¡Ö¡Êº´Æ£¡Ëµ±¤¯¤ó¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤·¤ÆÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÅÀ¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡ºÍÌÚ¡ÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×
¡¡¡Ý£²Ç¯Á°¤È¤Ï°ã¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡ºÍÌÚ¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÎÂÇÀþ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï£±·³¤Ë¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤Ê¡×
¡¡Â¼¾å¡Ö¥Á¥«¡Ê¶áËÜ¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤¬µÙ¤ó¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤éº£Ç¯¤ÏÁ´°÷¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤Í¡×
¡¡¡Ý£²¿Í¤Ê¤éºå¿ÀÂÇÀþ¤ò¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ë¡£
¡¡Â¼¾å¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶áËÜ¤µ¤ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ã¤Æ¤È¤³¤«¤Ê¡£µ±¤Ï°ìÈ¯¤¢¤ë¤·¡¢ÃúÇ«¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ºÍÌÚ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡Ê¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¡Ë¥´¥ê²¡¤·¡£¤â¤¦¥´¥ê²¡¤·¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¡ÝÂÐÀï¤Ï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¡£
¡¡Â¼¾å¡Ö¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¹ÈÇòÀï¤À¤È¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¹¶¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×
¡¡ºÍÌÚ¡Ö¤½¤ì¤Ï°ì½ï¤À¤ï¡×
¡¡¡Ý£³¡¢£´¡¢£µÈÖ¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤â¼¡¤Ë¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼¾å¡Ö¥ê¡¼¥°¤ÎÂÇÅÀ£±¡¢£²¡¢£³°Ì¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤À¤«¤é¡¢Áê¼ê¤«¤é¤·¤¿¤é·ù¤À¤È»×¤¦¡£ÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤â¼¡¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢¶ì¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ë¡×
¡¡ºÍÌÚ¡ÖÌ£Êý¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¢¥ì¤À¤±¤É¡¢¿´¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤Í¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¸«¤Æ¤Æ¤â¡×
¡¡¡Ýº£µ¨¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¥«¡¼¥ÉÆ¬¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢Æó¿Í¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¡Ö¥«¡¼¥ÉÆ¬¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¡¢Æó¿Í¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÎ¾Êý¡¢£²·å¾¡Íø¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦½ç°Ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡ºÍÌÚ¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æó¿Í¤Ç£²ËÜÃì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç·ë²Ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¡Ý£²Ç¯Á°¤ÈÎ©¾ì¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡Â¼¾å¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ìî¼ê¤Ç¤â¤Þ¤À¾å¤Î¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤ÏÀèÈ¯¤Î»Å»ö¤ò¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ã¤Æ¡Ê»×¤Ã¤Æ¡ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ºÍÌÚ¡Ö£²Ç¯Á°¡¢¼«Ê¬¤ÏÅê¤²Ëõ¾Ã¤È¤«¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Õ¥ë¤Ç¡Ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡Ë²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µîÇ¯¤âº£¤â¤·¤Ã¤«¤ê²ó¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Î¼«³Ð¤Ï¼«Á³¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¡×