「オリックス３−２日本ハム」（７日、京セラドーム大阪）

今季初登板初先発のオリックス・山下が復帰早々、圧巻の“奪三振ショー”を披露。強力日本ハム打線に５回９１球を投げて３安打１１奪三振、２失点…と即白星とはいかなかったが、チームの３連勝に貢献して怪物の片りんは見せつけた。

「久しぶりで多少力んでいる部分もあったが、途中で修正できた。満足はしてないけど、次につながる投球はできたかなと思う」。この日、自慢の真っすぐは最速１５７キロをマークし、試合開始から４者連続三振に仕留める最高のスタート。だが、二回２死から２者連続四球、暴投でピンチを招き、田宮の先制打、五回には清宮に一発を許した。計４四球と制球には苦しんだものの、毎回三振の山を築き、存在感を発揮した。

試合前には元同僚で先輩のドジャース・山本がノーノー寸前の好投を展開。「アップより優先して見てました（笑）。緊張してたんですけど、アレを見てほぐれました」と“ヨシノブ効果”もあったという。

２０２３年には新人王を獲得し、大器として期待されたが、５年目の今季は開幕前に腰のコンディショニング不良を発症。７月８日の育成試合で実戦復帰し、２軍では４試合先発を務めて今回の復帰となったが、１軍に戻るのに半年かかった。

それでもＡクラス堅守を目指すチームにとって山下の戦列復帰は大きい。岸田監督は「状態も良さそうで、また次も楽しみ。頼もしい」と目を細めていた。