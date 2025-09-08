「関西学生野球、近大１０−０京大」（７日、わかさスタジアム京都）

２回戦３試合が行われ、近大が京大を１０−０で下して勝ち点を獲得した。今秋ドラフト候補の野間翔一觔外野手（４年・大阪桐蔭）が３安打１打点２盗塁で打線をけん引。立命大は関大を８−２、同大は関学大を７−２で下してともに勝ち点を手にした。

夢のプロ入りをつかむべく、野間はダイヤモンドを駆け回った。いとも簡単に快音を重ね、５０メートル走５秒８と抜群の身体能力で魅せた。

初回１死一塁で右前打を放つと、すかさず二盗を決めて先制点を演出。八回１死三塁では右前にはじき返すと、右翼手のチャージが遅れた間に一気に二塁に到達する適時二塁打を記録。ヘッドスライディングで気迫を見せつけた。

すでにプロ志望届は提出済みで阪神、ヤクルトのスカウトが視察する前で３安打１打点２盗塁。「自分の武器は積極的な走塁。とにかくアピールするしかない」と運命の日まで全力を尽くす。

ＯＢの阪神・佐藤輝は虎の主砲として活躍し、２年ぶりのリーグ優勝が目前。背番号「８」を継承する今秋ドラフト候補の阪上翔也外野手（４年・神戸国際大付）は１安打を記録して勝利に貢献した。

「４回生で引っ張っていきたい」と野間。偉大な先輩に続いて今季も優勝を遂げ、２００８年秋、０９年春以来となる２季連続Ｖをつかむ。