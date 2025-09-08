「Ｕ１８Ｗ杯・１次リーグ、キューバ０−３日本」（７日、沖縄セルラースタジアム那覇）

１次リーグＡ組では、連覇を狙う日本がキューバを下し開幕３連勝とした。下重賢慎（健大高崎）、西村一毅（京都国際）、奥村頼人（横浜）の左腕３投手が継投し、今大会初の完封勝利。打線は三回に相手失策と奥村凌大内野手（横浜）の適時打で２点を先制。完封リレーをリードした横山悠捕手（山梨学院）が五回に追加点を奪う左前適時打を放った。

南国の日差しを浴びながら今大会初のデーゲーム。左腕３人が、前日のイタリア戦で１３安打８得点のキューバ打線をわずか２安打に封じた。

先陣を切ったのは下重だ。序盤２回は完璧に抑え攻撃にリズムをもたらす投球。三回には２四球が絡み２死二、三塁の危機を招いたが、最後は力強い直球で空振り三振を奪い、雄たけびを上げた。西村や末吉良丞投手（沖縄尚学）に助言をもらい「打者の手元でキレるようになった」というスライダーも駆使し、４回無失点。北海道から駆けつけた両親の前で好投し「この日のために準備してきた。ベストピッチができた」と笑った。

２番手では西村がマウンドへ。キレのある直球とチェンジアップで打者のタイミングをはずし、２回２／３で４奪三振と圧巻。「良い投手たちとつないで投げることができてうれしい」と振り返った。七回に３４球目で２死を奪い、中１日の投球制限がかかる４１球を前に降板。代わった奥村頼が１４３キロ直球で空振り三振を奪い試合を締めた。

「それぞれの投手が持ち味を出してくれた」とリードした横山。抜群の投手力を基盤に、さらに勢いに乗る。