「女子ゴルフ・ゴルフ５レディース・最終日」（７日、ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝パー７２）

台風の影響で３６ホールに短縮され、２日間大会となった中、首位タイから出たルーキーの荒木優奈（２０）＝Ｓｋｙ＝が５バーディー、１ボギーの６８をマークし、通算１２アンダーでツアー初優勝を果たした。１打差の２位は柏原明日架（富士通）で、さらに１打差の３位は永井花奈だった。

１打リードで迎えた１８番、上から１・５メートル、初優勝がかかるウイニングパット。しびれる条件にこと欠かないが、荒木は「今日はしぶといパーパットがよく入ったし、外してもプレーオフだと思って」と、よどみのないストロークでボールを沈めた。「終わった〜、わーっ、て感じ」が、心から切望していたプロ初優勝の味だった。

涙は５月、３日間首位に立ちながら、最後に１打差で及ばず２位に終わったブリヂストン・レディースで流し切っていた。「その時より、調子はいいと感じていた」ことも、伸びやかなプレーにつながった。

ボギー先行も、５番で初バーディーを奪うと７番まで３連続。柏原を１打追う形でハーフターンした直後、ライバルの連続ボギーで首位に立った。「前の組も伸ばすかもしれないのに、１０、１１番の短いバーディーパットを決められなかった」。焦りもあったが、１２、１３番の連続バーディーで主導権を握った。

高校時代、多くのタイトルを手にして臨んだ２０２３年のプロテストに失敗。一時、やる気をなくし「カラオケに行ったり、海に行ったり、授業もないのに教習所に行って友達とおしゃべりしたり。クラブを握りませんでした」という。

しかし、昨年の春先、推薦でトーナメントに出場。「楽しいな、ここでプレーしたいな」と再び火が付いた。２４年のテストで合格し、新人戦優勝と着実に力をつけてきた。

今季５度目の初日トップで、ようやくつかんだ栄冠。「次は、３日間、４日間大会で勝ちたいし、来年は女王を目指したい」。将来、米ツアーでの活躍も視野に入れる荒木のサクセスストーリーが本格化するのは、ここからだ。

◇荒木優奈（あらき・ゆうな）２００５年６月１７日、熊本県玉名市出身。４歳でゴルフを始めた。日章学園高時代の２２年に日本ジュニア選手権優勝など多くの成績を残した。２４年に２度目のプロテストで合格した。今季は２４戦に出場して、トップ１０入りは７回。趣味は音楽鑑賞。１５６センチ、６２キロ。