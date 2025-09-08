◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日３―６巨人（７日・バンテリンドーム）

岡本の後の打者は適任者がなかなかいなかったけど、今は「５番・岸田」がはまっている。２人は今年２９歳の同学年で高校日本代表でクリーンアップを組んでいた。心のつながりもあって、岸田は岡本が打てなかった時にカバーできる喜びを持ってやっているように見える。

技術的にはやはり広角に打てることが強みだ。１打席目、センターから右方向に狙い打ったかと思えば、２打席目は内角を引っ張った。読みも鋭くなってきたし、野球脳が高い。

３試合連続（投手以外）同じ打順で臨んだが、守備には目をつぶって、打つことに関してはこの８人だろう。吉川が８番だけど、状態が上がってきたら２番か３番にしたい。中山は「打」では完全なレギュラー。キャベッジを７番、リチャード８番で並べたい。

気になったのは９回２死から逆転勝利した前日（６日）の勢いを感じなかったこと。３回くらいまでに一気にたたみかけてほしかったし、チャンスはあった。２回無死一、二塁。横川が送りバントを成功させていれば展開は違ったはずだ。この試合、チームで３度の犠打失敗は痛い。２位でＣＳに行くには「ノリ」「勢い」もほしい。（スポーツ報知評論家・高木 豊）