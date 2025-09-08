◇パ・リーグ オリックス3-2日本ハム（2025年9月7日 京セラD）

帰ってきた。そして、マウンドで力強く躍動した。オリックス・山下が、今季初登板で5回を3安打2失点。最速157キロ、毎回の11個と圧巻の奪三振ショーを演じた。

「力んでいる部分もあったけど、途中で修正もできた。新しく次につながる投球ができたと思う」

腰の違和感を訴えて緊急降板した3月7日の巨人とのオープン戦を最後に、戦線を離脱。4月中旬には球団の後押しもあってチームを一時離れ、脊椎・腰椎治療の第一人者である徳島大の西良浩一氏のもとで8日間を過ごした。過去に吉田正尚（現レッドソックス）らの手術も担当した名医に指導を仰ぎ、関節の可動域を最大限に引き出すモビリティトレーニングやピラティスなど、学んだのは数々のエクササイズ法。「やることが増えて、午前中だけじゃ終わらない…」と、チーム復帰後もそれまで2時間かけていたトレーニングの3倍のメニューをこなし、3度目の発症となった第三腰椎分離症と向き合ってきた。

「前例がないので、こうしたら正解というのがなくて。何をお手本にしたらいいか分からない時間なので、長く感じますね」

実戦から遠ざかった約5カ月間の苦難を乗り越え、「気づいたら、一番投げやすいところで」と、プレートの踏む位置は真ん中やや一塁側寄りから三塁側に変わった。さまざまな試行錯誤を経てたどり着いた1軍の舞台で、剛腕復活のパフォーマンス。「ここから日本一も全然狙えると思うので。一試合一試合を大切にして、CSにつなげていけたら」。今季5度目の同一カード3連勝を果たしたチームに、光明が差し込んだ。 （阪井 日向）

▼オリックス才木（連投でベンチ外のマチャドに代わり9回に登板。11試合連続無失点で本拠地初セーブ）めちゃくちゃ緊張していたんですけど、（岩崎）翔さんが活を入れてくれたので頑張りました。