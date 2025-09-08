「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）

阪神・佐藤輝は歓喜の輪の中で笑っていた。虎の４番として、中心選手としての優勝。「もう、最高です。このためにやっているようなもんなんで、今日は最高です」。豪快な一発こそなかったが、五回１死では２番手のハーンから右中間へ二塁打。得点にこそつながらなかったが、優勝決定日にもバットで輝く。藤川監督が５度宙に舞う中、両手を上げて喜びを爆発させた。

昨年９月、野球へと導いてくれた祖父の勲さんが亡くなった。小学校に進学する前、帰省先の宮城県で祖父とキャッチボールをしたのが原点。新人時代には仙台での楽天戦の前にスタンドから茶封筒を手に「テル、お小遣い」と渡してくれようとする、優しいおじいちゃんだった。その時は「いいっておじいちゃん、それはいいって」と照れくさそうにしていたが、「僕が渡さないと」と祖父母孝行を決心した瞬間でもあった。

ルーキーから仙台では球宴も含めて、２発。「祖父母の前で、思い出の場所でこういう活躍ができてうれしい」と自然と力が入った。昨年のシーズン前には時間を見つけて、１人で飛行機に乗って祖父母の元へ。思いの詰まった行動だった。祖父の願いは「テルが子どもに愛される選手になること」。今年は墓前で手を合わせた。本塁打を打って三塁を回ると、天を指さす。あのしぐさは祖父への感謝だった。

開幕戦から本塁打を放ち、ここまで３６本塁打と優勝の立役者。シーズン途中からは藤川政権の４番を任されるようになった。求められたのは「姿勢」。もう若手という立ち位置ではない。中心選手としての自覚が芽生えた一年でもあった。投手への声かけはもちろん、ミスをした後輩の背中をそっと押す。６月２７日のヤクルト戦（神宮）。サヨナラ失策を犯した高寺に、言葉をかけたのは佐藤輝だけだった。

タテジマに袖を通し、もう５年目。数多くの“敵”と戦ってきた。その一つが聖地特有の浜風。「浜風、甲子園の広さというのは年々、厳しさを感じるようになっていた」。目に見えない相手と向き合うことで、強くなった。「これだけ打てているというのは、すごい自信になります」。殻を破り、これから新たな歴史を築いてくれるはずだ。