気象台は、午前4時59分に、洪水警報を宝達志水町、能登町に発表しました。

石川県では、8日夕方まで土砂災害に警戒してください。能登では、8日昼前まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■七尾市
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　8日朝

□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒

■羽咋市
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　8日明け方

■かほく市
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　8日明け方

■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　8日朝

□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒

■宝達志水町
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　8日朝

□洪水警報【発表】
　8日昼前にかけて警戒

■中能登町
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　8日朝

□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒

■能登町
□洪水警報【発表】
　8日昼前にかけて警戒