気象台は、午前4時59分に、洪水警報を宝達志水町、能登町に発表しました。

石川県では、8日夕方まで土砂災害に警戒してください。能登では、8日昼前まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■七尾市

□大雨警報

・土砂災害

8日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 8日朝



□洪水警報

8日昼前にかけて警戒



■羽咋市

□大雨警報

・土砂災害

8日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 8日明け方





■かほく市□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 8日明け方■志賀町□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 45mmピーク時間 8日朝□洪水警報8日昼前にかけて警戒■宝達志水町□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 8日朝□洪水警報【発表】8日昼前にかけて警戒■中能登町□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 8日朝□洪水警報8日昼前にかけて警戒■能登町□洪水警報【発表】8日昼前にかけて警戒