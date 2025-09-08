【洪水警報】石川県・宝達志水町、能登町に発表 8日04:59時点
気象台は、午前4時59分に、洪水警報を宝達志水町、能登町に発表しました。
石川県では、8日夕方まで土砂災害に警戒してください。能登では、8日昼前まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■七尾市
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日朝
□洪水警報
8日昼前にかけて警戒
■羽咋市
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 8日朝
□洪水警報
8日昼前にかけて警戒
■宝達志水町
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 8日朝
□洪水警報【発表】
8日昼前にかけて警戒
■中能登町
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日朝
□洪水警報
8日昼前にかけて警戒
■能登町
□洪水警報【発表】
8日昼前にかけて警戒