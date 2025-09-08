【グラビア】歴代「仮面ライダー」ヒロインが大集合！表紙＆巻頭グラビアは宮部のぞみさん「週刊プレイボーイ 38＆39号」本日発売
【週刊プレイボーイ 38＆39号】 9月18日 発売 価格：670円（デジタル版 570円）
(C)Takeo Dec.／集英社
表紙
集英社は、雑誌「週刊プレイボーイ 38＆39号」を9月8日に発売した。価格は670円。デジタル版の価格は570円。発売にあわせ、関連グラビアが公開された。
今号では歴代仮面ライダーヒロインが大集合。「仮面ライダーガヴ」宮部のぞみさんは表紙と巻頭グラビアに登場。そのほか、「仮面ライダーゼッツ」小貫莉奈さんと八木美樹さん、「仮面ライダーギーツ」志田音々さん、「仮面ライダーガッチャード」松本麗世さんのグラビアも掲載される。【宮部のぞみさん】 【小貫莉奈さん】 【八木美樹さん】 【志田音々さん】 【松本麗世さん】 【アンジェラ芽衣さん】 【山本ひかるさん】 【飛鳥 凛さん】
