¡¡À±Ìî¸»¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤¬¡¢11·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ±Ç²è¤Ï¡¢Ä«ÁÒ¤«¤¹¤ß¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬»þ¤ò·Ð¤ÆºÆ²ñ¤·¡¢¤ª¸ß¤¤ÆÈ¤ê¿È¤È¤Ê¤êÍÍ¡¹¤Ê¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À2¿Í¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÐ·î¤òËä¤á¡¢¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Èー¥êー¤À¡£ÅÚ°æÍµÂÙ¤¬´ÆÆÄ¡¢¸þ°æ¹¯²ð¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¡¢ºæ²í¿Í¡¢°æÀîÍÚ¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡À±Ìî¤Ï¼çÂê²Î¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ¶á»ä¤Ï¼«¿È¤ò¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿·¶Ê¡Ø¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡Ù¤Ï¼«¿È¤ò²Î¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Î¤ÎÃæ¤ËÊª¸ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬°ì¿Í¾Î¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³«¡£³Ú¶Ê¤¬¸òº¹¤¹¤ë2¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¡¢Í¥¤·¤¤¸÷¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´õË¾¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦À±Ìî¸»¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤¢¤ëÆü¡¢ÅÚ°æ´ÆÆÄ¤ÈÆá¿ÜÅÄ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬¡ÖÄ¾¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈËÍ¤Îºî¶È¾ì¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÀ©ºî¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡ー¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¤ª»Å»ö¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ3¿Í¤À¤±¤ÇÏÃ¤¹¤Ê¤ó¤ÆÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡¢¤È´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ò¤Ý¤í¤Ý¤í¤ÈÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éºî¶Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á»ä¤Ï¼«¿È¤ò¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿·¶Ê¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤Ï¼«¿È¤ò²Î¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Î¤ÎÃæ¤ËÊª¸ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬°ì¿Í¾Î¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£·à¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æµ®Êý¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ºæ²í¿Í¡¡¥³¥á¥ó¥È
¶Ê¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢°æÀîÍÚ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿ÜÆ£¤È²á¤´¤·¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·ー¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢·î¸÷¤Ë¤â»÷¤¿Ã¸¤¯Í¥¤·¤¤¸÷¤Ç¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤À¤é¤±¤ÎÍ¥¤·¤µ¡×¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ì¼ö¤¤¡×¡Ö¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤ÎÆó¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢À±Ìî¤µ¤ó¤¬¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥ìー¥º¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Êª¸ì¤ò¤è¤êÍý²ò¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£À±Ìî¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÅÚ°æÍµÂÙ´ÆÆÄ¡¡¥³¥á¥ó¥È
ÇÐÍ¥¡¦À±Ìî¸»¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤«»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÌÞÏÀ¤½¤Î¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢Èà¤Î²»³Ú¤äÊ¸¾Ï¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤¸½Âå¤ÎPOPSTAR¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÉ½¸½¤Î¥Ùー¥¹¤Ë¤Ï¾ï¤Ë»Ô°æ¤Î¿Í¤Î»ëÀþ¤ä¼Â´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Èà¤Î´ã¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¿À¤³¦¤Ï¤È¤Æ¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÊ¿¾ì¤ÎÃË½÷¤ÎÊª¸ì¤ÏÈà¤Î´ã¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë±Ç¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤¢¤ë»þ¡¢¤½¤ó¤Ê¶½Ì£¤ËµÞ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¡¢Â¿Ë»¤ÊÈà¤ËÂæËÜ¤òÆÏ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿ô¤«·î·Ð¤Ã¤Æ¡¢¥Ä¥¢ー¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿Èà¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤ÎÀ¼¤È¥Ô¥¢¥Î¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÈþ¤·¤¤¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡¢Âç¿Í¤Î¡¢ÎøÊª¸ì¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¼æ¶ç¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âµÅ¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¡¢¶ò¤«¤·¤¯¤â°¦¤ª¤·¤¤¿Í´Ö¤Î±Ä¤ß¤Ø¤Î´ãº¹¤·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥·¥Ë¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ë²¹¤«¤¯¡¢ÄüÇ°¤ÎÃæ¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´õË¾¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¶Ê¤ò¤â¤Ã¤Æ´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÊ¿¾ì¤Î·î¡×¤Ï¤Ê¤ó¤È¹¬Ê¡¤Ê±Ç²è¤À¤í¤¦¡£À±Ìî¸»¤Î²Î¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤É¤¦¤«·à¾ì¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î°ì²»¤Þ¤Ç¤â¤é¤µ¤º¤ËÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë