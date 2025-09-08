

（写真：shige hattori／PIXTA）

【ランキングを全部見る】就活生1.4万人が選ぶ｢人気企業300社｣

深刻な人手不足を背景に、企業の採用活動は学生優位の「売り手市場」が続いている。リクルートワークス研究所の発表によると2026年卒の大卒求人倍率は1.66倍と前年の1.75倍からはやや鈍化したが、高水準を維持している。

内定の進捗を見ると、選考解禁日の6月1日時点の内定率は81.6%（インディードリクルートパートナーズ調査）と引き続き高い水準となっており、就活早期化の流れは変わらない。

26年卒の就活生が選んだ企業は？

そうした状況で26年卒の就活生は、どのような企業を選んだのか。それがわかるのが、文化放送キャリアパートナーズ就職情報研究所が実施する「就職ブランドランキング調査・後半」だ。対象は就職サイト「ブンナビ！」登録の26年卒（大学生・大学院生）。今回は約1万4000人から回答を得ている。





前半、後半の年に2回の調査を行っている。前半は「あこがれやイメージ」が先行しやすいのに対し、後半は業界研究や面接・実地の接点を経て、より現実的な評価が表れやすいのが特徴だ。今回はその「後半」の就職人気ランキングを掲載する（前半の結果はこちら）。

調査期間は3月中旬から6月末。説明会などが始まる「採用広報」の解禁後、実際の選考などを経て学生が選んだ企業がランクインしている。

トップは伊藤忠商事で、前年に続き1位を獲得した。働き方改革や積極的な人材投資で知られ、属性別で見ても男子1位・女子1位・文系1位・理系3位と他社を圧倒。26年卒は「前半」「後半」とも総合1位で、年間を通じて安定した人気を示した。

総合商社では、ほかにも住友商事が7位でトップ10入り。三菱商事（11位）、三井物産（22位）、丸紅（32位）と続き、商社人気自体は依然強いが、上位の“席順”には入替わりが見える。住友商事は前年24位から大幅上昇した。

2位は日本生命保険、4位は大和証券グループで、金融の強さは相変わらず。SMBC日興証券（15位）、第一生命保険（16位）、東京海上日動火災保険（19位）、三井住友信託銀行（20位）など、生保・証券・信託が上位を占める。一方で、損害保険ジャパンは104位と前年（80位）から順位を下げ、回復に時間を要している。

ANAとJALが大きく浮上

注目は航空の動きだ。全日本空輸（ANA）は前年45位から3位へとジャンプアップ。女子2位・文系4位と、女性・文系での支持が厚い。日本航空（JAL）も前年57位から21位へ浮上した。

一方、JTBグループは149位（前年61位）と反落した。ホテルではニュー・オータニ（24位）、パレスホテル（74位）などが堅調だ。

そのほかでは、コンテンツ・エンタメ関連の存在感が際立つ。博報堂（5位）、ソニーミュージックグループ（8位）、大日本印刷（9位）が上位に入っている。

メーカーでは本田技研工業（10位）が前年163位からの大躍進。男子9位・女子23位・理系7位・文系23位だった。一方、トヨタ自動車は49位。男子27位・女子286位・文系201位・理系18位と、男子と理系からの支持が目立つのが特徴だ。

1〜25位





26〜50位





51〜75位





76〜100位





101〜125位





126〜150位





151〜175位





176〜200位





201〜225位





226〜250位





251〜275位





276〜300位





■調査について

調査主体：文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所

調査対象：2026年春入社希望の「ブンナビ！」会員（現大学4年生、現大学院2年生）

調査方法：文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート、同社主催の就職イベント会場でのアプリアンケート・オンラインイベントアンケート

＊投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式

調査期間：2025年3月16日〜2025年6月30日

回答数：14017（うち男子7694・女子6323／文系8814・理系5203)

総得票数：40099票

男女比を1：1にするため、男子得票数に0.821809202を掛けたポイント制

「就職」を重視する学生は「企業イメージ（企業価値）」よりも「仕事イメージ（仕事価値）」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。

就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度5、仕事イメージのみで投票した場合は95とし、得票平均値を就職者誘引度としている。

総得票数×就職者誘引度＝就職ブランド力とし、就職ブランド力を基にランキングを計算。

社名はアンケート上の名称で、1採用窓口＝1社名を基準にしている。社名変更等で調査時の社名と異なる場合がある。グループで採用が一本化されている場合は「○○グループ」等で表記。

（※外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください）

総合TOP300 社名一覧



伊藤忠商事／日本生命保険／全日本空輸（ANA）／大和証券グループ／博報堂／バンダイ／住友商事／ソニーミュージックグループ／大日本印刷／本田技研工業／三菱商事／任天堂／味の素／ソニー／SMBC日興証券／第一生命保険／富士フイルムグループ／Sky／東京海上日動火災保険／三井住友信託銀行／日本航空（JAL）／三井物産／明治グループ（明治・Meiji Seika ファルマ）／ニュー・オータニ／NTTデータ／日鉄ソリューションズ／集英社／講談社／読売新聞社／国分グループ／アサヒ飲料／丸紅／りそなグループ／三井住友銀行／日立ソリューションズ／東京地下鉄（東京メトロ）／キッコーマン／みずほフィナンシャルグループ／パナソニック グループ／太陽生命保険／大和総研／阪和興業／NTT東日本／NTTドコモ／カゴメ／住友生命保険／アビームコンサルティング／TOPPAN／トヨタ自動車／バンダイナムコエンターテインメント／アクセンチュア／アサヒビール／JCOM／東日本旅客鉄道（JR東日本）／ロッテ／アマゾンジャパン／朝日生命保険／三井住友海上火災保険／パーソルビジネスプロセスデザイン／キヤノンマーケティングジャパン／住友林業／ミリアルリゾートホテルズ／ソニー生命保険／そごう・西武／オリエンタルランド／三菱UFJ銀行／グーグル／JSOL／富国生命保険／東海旅客鉄道（JR東海）／大広／PwC Japanグループ／花王／パレスホテル／サントリーホールディングス／日本郵船／商工組合中央金庫／伊藤園／パーソルクロステクノロジー／アパホテル／AGC／デロイトトーマツコンサルティング／双日／タカラトミーグループ／日本M＆Aセンター／三井不動産／野村證券／ANA X／ジェイアール東日本企画／鹿島建設／大同生命保険／MS＆ADシステムズ／コカ・コーラ ボトラーズジャパン／東宝／NTTファシリティーズ／東海東京フィナンシャル・ホールディングス／コマツ（小松製作所）／住友電気工業／タキヒヨー／東急エージェンシー／電通／明治安田生命保険／KDDI／損害保険ジャパン／東日本高速道路（NEXCO東日本）／セイコーエプソン／星野リゾート／日本テレビ放送網／日立製作所／東急／KADOKAWA／長瀬産業／新潮社／豊田通商／富士通／伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）／日本年金機構／極洋／ルミネ／あおぞら銀行／三菱地所／クボタ／大塚商会／信金中央金庫／旭化成グループ／雪印メグミルク／メルカリ／ユニバーサル ミュージック／野村総合研究所／マルハニチロ／岩谷産業／江崎グリコ／ダイキン工業／住友重機械工業／コクヨ／東映／アイシン／カルビー／エイベックス／INPEX／アトレ／住友金属鉱山／松竹／日揮ホールディングス／コーセー／カネカ／富士ソフト／中央労働金庫／JTBグループ／LINEヤフー／SCSK／読売広告社／兼松／日本政策投資銀行／商船三井／森永製菓／NTTドコモビジネス／東急不動産／住友不動産／カプコン／アイリスオーヤマ／東レ／ライオン／リゾートトラスト／ソフトバンクグループ／一条工務店／ビクターエンタテインメント／シャープ／TIS／サイバーエージェント／デンソー／清水建設／東京エレクトロングループ／キユーピー／アミューズ／三菱UFJ信託銀行／日清製粉グループ／フジテレビジョン／クラレ／三菱総合研究所／奥村組／アシックス／東映アニメーション／きらぼし銀行／阪急交通社／TBSテレビ／三菱UFJモルガン・スタンレー証券／コナミグループ／TDK／森永乳業／帝国ホテル／日本アクセス／全国共済農業協同組合連合会（JA共済連）／オリックス／日本メナード化粧品／アース製薬／日清食品／国際自動車／大塚製薬／川崎重工業／吉本興業／京セラ／ジェーシービー／クラシエ／サカタのタネ／アステラス製薬／東芝グループ／NTTドコモソリューションズ／NTT都市開発／AOI Pro.／森ビル／伊藤ハム／伊藤忠エネクス／積水ハウス／アルフレッサ／ディスコ／朝日新聞社／文藝春秋／三菱食品／マツダ／良品計画／セガグループ／NECソリューションイノベータ／スズキ／日本マイクロソフト／コストコホールセールジャパン／ANAエアポートサービス／山崎製パン／イオン／三井不動産リアルティ／日本生活協同組合連合会／ANAウイングス／日本総合研究所／LIXIL／小学館／日本政策金融公庫／U−NEXT HOLDINGS／ベネッセコーポレーション／ポニーキャニオン／SUBARU／JFE商事／ANAケータリングサービス／ADKホールディングス／京王電鉄／三菱UFJトラストシステム／テルモ／ヤクルト本社／戸田中央メディカルケアグループ／日本銀行／JALスカイ／明治安田システム・テクノロジー／サンケイビル／日本放送協会（NHK）／NOK／テレビ朝日／エスビー食品／ANA成田エアポートサービス／古河電気工業／豊田自動織機／日本ビジネスシステムズ（JBS）／トヨタ車体／川崎汽船／三菱電機ソフトウエア／日本製紙／ニフコ／市進／豊島／都市再生機構（UR都市機構）／キリンホールディングス／バンダイナムコアミューズメント／東京電力ホールディングス／東京建物／伊藤忠食品／乃村工藝社／ソフトウェア・サービス／中日本高速道路（NEXCO中日本）／アルペン／JFEシステムズ／テレビ東京／メディセオ／ネットワンシステムズ／SBI新生銀行／三菱重工業／大林組／東京ドーム／楽天グループ／小田急百貨店／大気社／名村造船所／レバレジーズ／ベネフィット・ワン／新電元工業／ヨドバシカメラ／日本取引所グループ／日立システムズ／JX金属／三菱電機／ADEKA／レンゴー／高島屋

（東洋経済オンライン編集部）