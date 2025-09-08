「多くの日本のファンが批判している」欧州名門、日本代表FWの“移籍要求”拒否が波紋！地元メディアは今後の日本人選手獲得への影響に懸念「Jリーガーたちが不満について聞いたら…」
スコットランドの名門セルティックに所属する前田大然は日本代表合流後、この夏にステップアップ移籍を望んだものの、セルティックが移籍を認めなかった事実を明かした。
この驚きの発言はスコットランドで、瞬く間に話題となり、大きな反響を呼んでいる。
セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』は「ダイゼンの発言は母国でも話題となり、多くの日本のファンがセルティックを批判している」と報道。日本でのセルティックに対する見方が今後の移籍に響く可能性を指摘した。
「『より高いレベル』と思うクラブへの移籍を認めないのは、今後の取引に悪影響となるのか？ その可能性がないとは言えない。2021年にキョウゴ（古橋亨梧）がポステコグルーに続いて以来、欧州の日本人選手の数は急増してきた。それは、セルティックにとって市場での競争が増すという意味だ。そして現在のJリーガーたちがマエダの不満について聞いたら、考え方に影響するかもしれない」
その古橋に前田、旗手怜央ら日本人選手の獲得で成功を収めてきたセルティック。「移籍を認めない」というイメージがつけば、今後の補強に影響すると考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
