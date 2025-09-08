「完璧な補強」無所属で“世界１位”の日本人DF、イタリア古豪でも獲得待望論！「速くて足技が上手い」「ユーティリティでインテリジェント」
今夏にアーセナルを退団した冨安健洋は、欧州主要リーグの夏の移籍市場が閉まったタイミングで、注目を浴びている。
怪我の問題はあるものの、移籍市場での評価は依然として高い。実際、移籍情報サイト『Transfermarkt』では、フリー選手の市場価値が世界トップにランキングされている。
フリーの選手とはまだ契約できるため、とりわけかつてプレーしたセリエAのミランやナポリからの関心が取り沙汰されている。
イタリアでは、古豪フィオレンティーナの専門サイト『Violanews』も、フリー選手のベスト10で冨安をピックアップ。「特殊なケース」と伝えている。
「現在は多くのケガのために所属チームがない。だが、ユーティリティでテクニカル、戦術的にインテリジェントなDFであることは変わらない。速くて足技が上手いDFを探しているフィオレンティーナにとって、完璧となる可能性がある」
同メディアは「コンディションが問題であることは変わらない。回復の道のりは長いだろう」と続け、やはり肉体面を懸念している。
懸命に復帰を目指している冨安。プレーできる状態になれば、引く手あまたになるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
