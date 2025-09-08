◇セ・リーグ 阪神2―0広島（2025年9月7日 甲子園）

ルーキーで唯一、歓喜の輪に加わった。阪神・伊原は先発ローテーションの一員として、序盤だけで5勝。その後は勝ち星に見放されているものの、ドラフト1位として入団1年目に優勝に貢献した。「本当に最高です!!」と喜びを爆発させた。

前半戦の活躍は、積極的に仲間の助言を求めたからだった。元々、人見知りな性格の左腕だが、「プロの世界に入ったら、とにかくいろんなことを吸収したい」と決意。同学年の森下には、キャンプから積極的に話しかけた。「日本代表の4番を打った選手。最初は、オーラあるな、って圧倒されましたけど（笑い）」。打席での考え方や狙い球の絞り方を聞くことで、自身の投球を組み立てる際の参考にした。

「プロでもトップレベルの打者。そういう選手の考えを聞けば、投球に生きると思ったので」

夏場には、智弁学園高（奈良）の2学年先輩・村上から「見えない疲れがどこかでくる」と経験に基づくアドバイスをもらった。練習をやりすぎてしまいがちの左腕。「休む勇気」も大事と先輩から教わり、現在はリカバリーを適度に入れた調整法を試している。

「1年目から、素晴らしい経験をさせてもらっている。これを次の登板、次の年に生かしていかないといけない」。エースナンバー「18」を背負う男は、まだまだ成長を続ける。（松本 航亮）