星野源、映画『平場の月』主題歌「いきどまり」を書き下ろし！主題歌をのせた最新予告映像も解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

星野源が、11月14日に公開される映画『平場の月』に主題歌として「いきどまり」を書き下ろしたことが発表された。

■第32回山本周五郎賞受賞、朝倉かすみ『平場の月』の映画化

『平場の月』は、2018年の刊行以来、発行部数20万部を突破し、第32回山本周五郎賞を受賞した朝倉かすみによる小説（光文社文庫）の実写映画化。中学時代の同級生が時を経て再会。お互い独り身となり、様々な人生経験を積んだ二人が意気投合し、離れていた歳月を埋め、心を通わせていくストーリー。

妻と別れ、地元に戻り印刷会社に再就職し、慎ましく、平穏に生活する主人公・青砥健将（あおとけんしょう）を演じるのは堺雅人。近年、強烈なキャラクターを演じることが多かった堺が、本作では一転、等身大の実年男性を演じている。その青砥が中学生時代に想いを寄せていた須藤葉子（すどう ようこ）を演じるのは井川遥。夫と死別し、今はパートで生計を立てているが、中学の時に感じた大人びた線の太さを残しつつも、どこか儚く、切なさを感じる女性を演じる。また、2人の中学生時代を演じるのは坂元愛登と一色香澄のフレッシュな面々。

さらに、監督を務めるのは土井裕泰。堺とのタッグは初めてとなり、土井監督の恋愛映画に新たなエッセンスが加わることで、どのような作品が生み出されるのか、注目が集まる。脚本は向井康介が担当している。

今回解禁された最新予告では、地元に戻って平穏に生活する青砥と須藤が再会し、共に過ごす何気ない穏やかな時間の中で、“なんかちょうどいい”距離へと徐々に関係を深めていく様子が映し出される。視線や仕草のひとつひとつにお互いへの特別な感情をにじませる二人。中学時代と現在の姿が折り重なるように描かれ、あの頃と今が静かに呼応する。

「私は青砥が一緒にいたいと思うようなやつじゃない」と気持ちを吐露する須藤。「俺はお前と一緒に生きていきたい」とまっすぐに訴える青砥。星野源が歌う主題歌「いきどまり」が、交差する青砥と須藤の想いをより鮮明に浮かび上がらせ、優しい光で包み込みながらささやかな希望をもたらす。そして、ナレーションは中学時代の須藤を演じた一色香澄が担当。初挑戦でありながら、可憐で繊細な表現を見事に魅せて、本作の温もりを際立たせている。

■星野源・堺雅人・土井裕泰監督からのコメントも到着

■映画情報

『平場の月』

2025年11月14日（金）より公開

出演：堺雅人 井川遥

坂元愛登 一色香澄

中村ゆり でんでん 安藤玉恵 椿鬼奴 柳俊太郎（柳は木へんに夕とふしづくり） 倉悠貴

吉瀬美智子 宇野祥平 吉岡睦雄 黒田大輔 松岡依都美 前野朋哉

成田凌 塩見三省 大森南朋

原作：朝倉かすみ「平場の月」（光文社文庫）

監督：土井裕泰 （『花束みたいな恋をした』『罪の声』『映画ビリギャル』）

脚本：向井康介 （『ある男』）

主題歌：星野源「いきどまり」（スピードスターレコーズ）

製作：映画『平場の月』製作委員会

(C)2025映画「平場の月」製作委員会

■関連リンク

『平場の月』作品サイト

https://hirabanotsuki.jp/

星野源 OFFICIAL SITE

https://www.hoshinogen.com/