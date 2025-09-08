◇セ・リーグ 阪神2―0広島（2025年9月7日 甲子園）

阪神・石井が異次元の数字で優勝に貢献した。5番手として8回から登板。2安打を許すも無失点の粘投で自身が保持する日本記録の連続試合無失点を48試合に伸ばした。連続イニング無失点は今年4月18日に90歳で天国に旅だった小山正明さんの47回に肩を並べ、藤川球児が06年に記録した球団記録の47回2/3にも、あと2/3回に迫った。

「（56試合登板の昨季は）内容が悪いと落ち込んで、精神的にキツい時もあった。今年は優勝だけを見てきた。素直に喜びたい」

4年目の昨季は涙を流したこともあった。精神面のコントロールに苦しみノートに感情を書き殴ることもあった。だが今年は心技体で成長。球団のアナリストに依頼して作成してもらった“石井専用データ”を頼りに相手打者を細かく分析した。投球に自信を持てたことで、気持ちの浮き沈みもなくなった。

「相手が嫌がる投球の間、球種、コース、球速帯…。全部を使って、打たれるリスクを最大限に下げられた」

感情を表に出さない姿こそが成長の証。最強ブルペン陣の中心で輝いた28歳が今季126試合目でようやく最高の笑顔を見せた。