ºå¿À¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏº¤¬Æ³¤¤¤¿V¤Ø¤Îµ°À×¡Ö6¡¦17¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ÇºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¤Ï°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤êÁö¤ê»Ï¤á¤¿
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2¡½0¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î7Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤ëÃç´Ö¤¬¶¯¤¯¡¢Íê¤â¤·¤¯¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¡£ºå¿À¡¦ºäËÜ¤¬Æ³¤¤¤¿V¤Ø¤Îµ°À×¡£ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÕÇ¤´¶¤¬Âç¤¤Ê´¿´î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿È¤Ë¤·¤ß¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¤³¤È¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏFA¤Ç»Ä¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤òÆ¹¾å¤²¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡°µÅÝÅª¶¯¤µ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿ºå¿À¤Ë´íµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Ï¢ÇÔ¤¬º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î7¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿6·î17Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÌë¡¢¹Ã»Ò±à¤Î°ìÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤ÏÝµ¶þ¡Ê¤¦¤Ã¤¯¤Ä¡Ë¤È¤·¤¿¶õµ¤¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏÀ¾Éð¡¢³ÚÅ·Áê¼ê¤Ë¥Ó¥¸¥¿¡¼6Ï¢ÇÔ¡£Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿ËÜµòÃÏ¤Ç¤â¥í¥Ã¥Æ¤Î¥×¥í½éÀèÈ¯¡¦ÌÚÂ¼¤ÎÁ°¤Ë4²ó¤Þ¤Ç1ÆÀÅÀ¤È¶ìÀï¤·¡¢5²ó°Ê¹ß¤Ï¾®¹ï¤ß¤Ê·ÑÅê¤ÎÁ°¤ËÂÇÀþ¤ÏÄÀÌÛ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¼ç¼´2¿Í¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£3ÈÖ¡¦¿¹²¼¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤Ïº£µ¨½é¤Î4»°¿¶¡£¼«¿È¤Ø¤Î¤¤¤éÎ©¤Á¤¬¤¢¤é¤ÌÊý¸þ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÆü¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÀï¶·¤ò¸«¼é¤Ã¤¿ºäËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÆü¡¢¡Ê¿¹²¼¡ËæÆÂÀ¡¢µ±¤¬¿³È½¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ÎÈ½Äê¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢¿³È½¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÔÀï¸å¡¢´·Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÎÁ´°÷¤Ç¤Î°ìÎé¤ò½ª¤¨¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ØÌá¤ë¤È¡¢ºäËÜ¤Ï¤¹¤°¤ËÆ°¤¤¤¿¡£Ìî¼ê¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¡¦»å¸¶¤Î¸µ¤Ë¸þ¤«¤¤¡Ö»å¤µ¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¤¦¤Ê¤º¤¯ÀèÇÚ¤ÎÎ»²ò¤ò¤â¤é¤¦¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ë¤¤¤¿Ìî¼ê¿Ø¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤ÈºäËÜ¤Ï´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ®¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤º¤ËÃ¸¡¹¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ¢¤ËÍè¤Æ¡Ê¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡Ë¸À¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬Ãç´Ö¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï²¶¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡£¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï·ë²Ì¤Ç¾¡Éé¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±Éé¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢²¿¤È¤«ÌÀÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¡×
¡¡¿¿¤ÃÀè¤Ë»å¸¶¤Ë¡È¿ÎµÁ¡É¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö»å¤µ¤ó¤âËÍ¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤âËèÆü»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÎ©¾ì¾å¡¢¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¸«¤Æ¤â¥Á¥«¡Ê¶áËÜ¡Ë¤ä¡ÊÃæÌî¡ËÂóÌ´¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¡ÊÂç»³¡ËÍªÊå¤âÇØÃæ¤Ç¼¨¤¹¥¿¥¤¥×¡£¤½¤ì¤Ê¤éËÍ¤¬¸À¤¦¤Ù¤¤«¤Ê¤È¡×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¿³È½¤¬¡È¤³¤¤¤Ä¤é¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¦¤Á¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÈï³²¤ò¤³¤¦¤à¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡£»å¤µ¤ó¤âÂåÂÇ¤Ç¿ô¾¯¤Ê¤¤ÂÇÀÊ¤Ç¡¢1µå¤ÇÉÔÍø¤ò¤³¤¦¤à¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÇßÌî¤µ¤ó¤âËÍ¤â¡ÊÊá¼ê¤È¤¤¤¦¡ËÎ©¾ì¾å¡¢È½Äê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¡£
¡¡¥Ê¥¤¥ó¤ò½¸¤á¡¢È¯¸À¤·¤¿»þ´Ö¤Ï5Ê¬¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÉé¤±¤¿»þ¤Ë¸À¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ï·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶Á¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡£Åö¤ÎËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤é¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¥Ê¥¤¥ó¤Î¶»¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥¾¡¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿9·î¾å½Ü¤Î¤¢¤ëÆü¡¢º´Æ£µ±¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊºäËÜ¡ËÀ¿»ÖÏº¤µ¤ó¤â¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¿´Áª¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤ß¤ó¤Ê»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¡È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡É¡ÈÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡£¿¹²¼¤â¡ÖÂÇ¤Æ¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤Ã¤ÆÁêÅö¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£¡ÊºäËÜ¤¬¡ËÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Íâ18Æü¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï8¡½1¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ë²÷¾¡¤·Ï¢ÇÔ¤ò7¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¿¹²¼¤¬ÀèÀ©ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º´Æ£µ±¤Ï¥À¥á²¡¤·¤Î2¥é¥ó¤È¼ã¤ÂçË¤¤¿¤Á¤ÏÎÏ¶¯¤¯·ë²Ì¤Ç¼¨¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï1ÅÙ¤â3Ï¢ÇÔ°Ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö6¡¦17¡×¤Ï¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤ÆÄºÅÀ¤Þ¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¸×¤¬¡ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¡ÉºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÆü¡£ºäËÜ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¤Ï°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áö¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê±óÆ£¡¡Îé¡Ë