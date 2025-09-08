◇セ・リーグ 阪神2―0広島（2025年9月7日 甲子園）

村上の完全復活なくしては、阪神がリーグ制覇を成し遂げることはできなかった。今季最多観衆の甲子園で迎えた歓喜の瞬間。苦難を乗り越え、チームメートたちと喜びをかみしめた。

「カード頭っていうところで投げて、去年勝てなかったところで今年は勝てて、優勝ってなったんでうれしい。日々成長しながら、今シーズンはやっていけた」

どん底を味わったからこそ今がある。初めて先発ローテーションを任された3年目の23年に一気にブレーク。10勝6敗、防御率1・75をマークし、リーグの最優秀選手（MVP）と最優秀新人に輝いた。周囲からの期待も受け、臨んだ昨季。7勝11敗に終わり、心はボロボロだった。

「本当にしんどかった。なかなか勝てないので、投げるのもしんどかった。でも、マウンドに上がり続けないといけないので」

先発として、嫌でも訪れる週に1度の登板日。頭でやりたいことは分かっているのに…思い通りに投げられない。勝てない日々が続き、マウンドに立つことさえも怖くなった。「あまり（食事を）口にできない時もありました。投げた日とかは誰とも会うのが嫌、そんな感じのときもあった」。できない自分に対する焦り、いら立ちは募っていった。

苦しみ、もがきながらも必死に駆け抜けた一年。弱気な自分を捨てて、今季は「0からのスタート」と位置づけた。気持ちを引きずってうまくいかなかった昨季の経験を踏まえ、自分で自分を追い込まないために「楽に考えよう」と意識。「今年は切り替えて、負けても普通にいけるようになった」と精神面の成長が大きかった。

5年目の今季は初めて開幕投手を任され、同学年の才木とともにWエースとしてチームをけん引。自己最多の11勝を挙げ、不振の屈辱を振り払った。「成長しているのかなと思います」。ようやく戻った満面の笑みが完全復活の証だった。（山手 あかり）