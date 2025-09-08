新潟地方気象台は、８日（月）午前４時４０分、大雨と雷及び突風に関する北陸地方気象情報を発表しました。

新潟県では８日（月）明け方は、線状降水帯が発生して、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。



新潟県内では、７日（日）午後から降り始めた雨によって、下越と佐渡を中心にすでに大雨となっている所があります。

８日（月）午前４時５０分現在、村上市に土砂災害警戒情報が発表されているほか、大雨警報が村上市に、洪水警報が村上市と佐渡市に発表されています。



このあと８日（月）昼過ぎにかけて、前線が北陸地方を通過する見通しです。新潟県内には、非常に暖かく湿った空気が流れこむ影響で、大気の状態が非常に不安定になるため、

８日（月）朝にかけて、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨になる所があるでしょう。



◆２４時間予想降水量（多いところ・９日（火）明け方まで）

１２０ｍｍ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。



新潟県内では、８日（月）夕方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。また、自治体からの避難情報にも留意し、早めに安全を確保するようにして下さい。

