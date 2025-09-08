◇セ・リーグ 阪神2―0広島（2025年9月7日 甲子園）

阪神・近本は中堅の定位置付近でウイニングボールを軽やかにキャッチし、ゆっくりと仲間の輪を目指した。今年も変わりなく、立派にリードオフマンの任務を完遂。1―0の6回1死三塁では貴重な中犠飛を放った。2年ぶりの覇権奪回に、たっぷり充実感を漂わせた。

「うれしいというか、ホッとした気持ち。焦らず、雰囲気にのみ込まれず、自分たちの野球ができた」

山あり谷ありのシーズンだった。6月7日のオリックス戦で球団生え抜き最速の861試合目で通算1000安打を達成した一方、8月中旬以降に自己ワーストの38打席連続無安打。苦境の中でも、胸には若き日に授かった金言が生きた。19年、軽い足の故障で先発落ちした際「鉄人」から言われた一言が、今でも耳の奥で響く。

「そんな簡単に試合を休んでいたら、レギュラーを張れないぞ」

声の主は鳥谷敬氏。歴代2位の13年連続全試合出場を誇る大先輩に、安易な休息をとがめられた。骨折しても戦場に立った背番号1からの言葉で、ルーキーに責任感が生まれた。たとえ状態が50〜60％であっても、置かれた場所で咲いてきた。

「パフォーマンスを発揮することが大事」

低調な日が続けば、関学大時代からタッグを組む植松弘樹トレーナーと現状分析に努めたり、球団トレーナーのケアを多めに受けたりして対処。「1番・中堅」に近本の名があるだけで、周囲は安心する。猛虎の核は「定位置」に存在することだけを目指し続けた。

「人間って、どんどん、楽に楽に、と思う。一回でも休んでしまったら“ちょっと休みたいな”という気持ちも出てくるので」

疲労を配慮する首脳陣に感謝しつつ「（試合を）休めたから、体が休まるわけではない」。ベンチスタートでも、土壇場の出番に備える。心身ともに臨戦態勢を整え、たどり着いた126試合目の奪冠。普段はクールな30歳が、全身で喜びを表現した。（八木 勇磨）