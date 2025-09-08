◇セ・リーグ 阪神2―0広島（2025年9月7日 甲子園）

阪神が2年ぶりにリーグ優勝した。関係者の喜びの声を届ける。

▼阪神・掛布雅之OB会長 藤川監督は投手出身だけあって、ブルペン運用をはじめ、守り勝つ野球がしっかりしていた。チーム失策数が減り、投手だけではなく、攻撃面にもいい影響を及ぼした。主力の長期離脱を出さなかったコンディション管理も素晴らしかった。

▼阪神・秦雅夫オーナー この優勝は、球団創設以来、90年にわたる歴史において阪神タイガースを支えてくださった全ての方々への恩返しであるとも考えております。今年2月に逝去された吉田義男さんをはじめ、多くの諸先輩方、そして、どんな時もチームを温かく見守っていただいたファンの皆さまに、改めて御礼申し上げます。

▼阪神・粟井一夫球団社長 球団創設90周年という大きな節目の年に、地元・阪神甲子園球場で、ファンの皆さまの目の前でこの喜びの瞬間を迎えられたことに、深い感謝とともに、大きな喜びを感じております。この優勝はあくまで通過点であり、目指すべき最終目標は「日本一」です。チームとフロントが心をひとつに、最後の瞬間まで全力で戦い抜く覚悟です。