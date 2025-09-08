◇セ・リーグ 阪神2―0広島（2025年9月7日 甲子園）

阪神・投手陣の柱として才木は右腕を振り続けた。勝利すれば優勝が決まる一戦で先発。4回まで3安打無失点に抑えた。しかし5回、先頭の石原に頭部死球。自身初の危険球退場となった。優勝決定後、広島ベンチに一礼してから、歓喜の輪に飛び込んだ。

「石原さんに申し訳ないという気持ちで一礼しました。村上と2人で2桁勝てて、（ローテを）回り切れたことはうれしいです」

23年もリーグ優勝を決めた9月14日に先発。ただ、2年前とは立場が大きく変わった。

「あの頃は春季キャンプからアピールして、一戦一戦が勝負。今年は村上と2人で引っ張っていかないといけない年だと思って入りました」

20年11月に右肘の「内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）」を受け、投げられない間は体の動かし方や投球のメカニックを1日3時間以上も勉強していた。栄養面も学び、現在では魚を中心にバランスを考えた朝食を自ら作る。リハビリ生活の中で得た引き出し。それを惜しみなく若手にも伝える。ファームの残留練習に参加する際は若手の練習にも目をやり、気づいたことがあれば声をかけることもあった。「自分も（先輩に）教えてもらって今がある。年齢も上になってきて、今度は自分が若い選手に伝える立場」。先発陣のリーダー格も担った今季。目下、防御率1・62はリーグトップ、12勝は同トップタイだ。成績でも、背中でも投手陣をけん引。高卒9年目の26歳が歓喜に沸くチームの中心にいた。（松本 航亮）