イタリアが2度目の優勝！ 日本は惜しくも表彰台を逃し4位【世界バレー女子2025】

7日（日）、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の3位決定戦と決勝が行われた。

8月22日（金）に開幕した女子の世界バレー。いよいよ最終日を迎えた。

先に行われた3位決定戦では、女子日本代表が因縁の女子ブラジル代表を相手にセットカウント0-2からマッチポイントを握るところまでいくも、最後はブラジルが底力を見せてギリギリで銅メダルを獲得。日本は15年ぶりの表彰台にあと一歩のところまでいくもわずかに届かなかった。

続く決勝では、女子トルコ代表と女子イタリア代表が対戦。トルコが公式戦35連勝中の女王イタリアを追いつめるも、フルセットの末にイタリアが勝利し、2度目の優勝を飾った。一方のトルコは世界バレー初のメダル獲得となった。

【世界バレー女子2025 9月7日結果】

日本 2-3 ブラジル

第1セット 12-25｜第2セット 17-25｜第3セット 25-19｜第4セット 29-27｜第5セット 16-18

トルコ 2-3 イタリア

第1セット 23-25｜第2セット 25-13｜第3セット 24-26｜第4セット 25-19｜第5セット 8-15