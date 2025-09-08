◆連立拡大で政治の安定を図れ◆

石破首相がようやく退陣する考えを表明した。

自ら退く決断をすることで自民党内の決定的な対立を回避した、という評価もできるだろう。

だが、自民、公明両党は衆参両院の選挙で敗れ、過半数割れとなった。野党は石破政権に協力しない姿勢を示しており、政権運営が行き詰まることは明らかだった。首相の進退判断は遅きに失したと言わざるを得ない。

首相の退陣表明により党の分裂状態は回避され、首相の後継を決める総裁選が実施される。新総裁は、連立拡大を含めて、野党と建設的な協力関係を築く責任を負うことになる。

◆保守層の支持回復も鍵

石破首相は記者会見で、退陣を決断した理由について、「米国関税措置に一つの区切りがついた今こそが、しかるべきタイミングだと考えた」と述べた。

自民党は、立て続けに選挙に敗れた首相の責任を問うため、党則６条４項に基づき、総裁選前倒しの是非を問う手続きを進めていた。党所属国会議員と都道府県連代表の総数の過半数が要求した場合、前倒しされる。

その決着がつく８日を前に、首相周辺は、総裁選になれば衆院を解散する、と党内に揺さぶりをかけた。しかし、かえって反発が広がり、総裁選の前倒しは確実な情勢となったとみられる。

首相の大権である解散権を自らの保身のために行使しようとするなど、もってのほかだ。

自民党の足腰は弱っている。

２０２２年の参院選比例票は約１８３０万票あったが、昨年の衆院選では１４６０万票に、今年の参院選では１２８０万票へと大きく減少した。長年自民を支持してきた保守層を野党の新興勢力に奪われたためとみられている。

党の再建は、そうした支持を取り戻すことができるかどうかにかかっている。総裁選は、結党から７０年となる自民の生き残りを懸けた戦いになるのではないか。

◆政治空白が長期化した

首相が居座りを続けたため、参院選から既に１か月半が経過したにもかかわらず、物価高対策などの与野党協議は停滞している。

石破政権は２４年度補正予算の成立に協力を得るため、国民民主党が主張した「年収１０３万円の壁」の引き上げを受け入れた。２５年度当初予算の成立のためには、日本維新の会の看板政策である高校授業料の無償化を丸のみした。

政府・与党が野党の手柄争いに翻弄（ほんろう）された結果、財政の肥大化を招き、政治は混乱した。

秋の臨時国会以降、そうした混乱を繰り返さないためには、連立の枠組みを拡大し、衆参で過半数を得ることが欠かせない。

総裁選では、政権の枠組みをどのように広げていくか議論するべきだろう。野党側も責任ある政策を示す必要に迫られる。

次期首相は、内外の様々な政策を前進させる重い役割を担わなければならない。

◆政策論議を深めたい

社会保障制度改革では、増え続ける医療費の見直しが待ったなしの課題だ。２４年度の概算の医療費は４８兆円に上り、１０年前に比べると７兆円増となった。

その削減策として、政府は通常国会で、医療費が高額になった場合に患者の負担を抑える高額療養費制度を見直そうとしたが、患者団体や野党の反発を受け、今秋に結論を先送りした。

また、現在は公的医療保険が適用されている、湿布や胃腸薬などの「ＯＴＣ類似薬」については、与党と維新の協議で保険適用から外す方針が固まっている。ただ、これにも反発があり、政府内の議論は停滞している。

強固な支持基盤を持った政権をつくらなければ、負担増となる改革は実現できまい。

野党は参院選で、物価高対策として消費税の減税や廃止を掲げた。だが、年金や医療など社会保障を支える重要な財源である消費税を減税すれば、社会保障サービスの低下は避けられなくなる。

野党は、これまでのような要求を突きつけるだけの立場にとどまっているわけにはいかない。

一方、米国との関税交渉はひとまず決着したが、８０兆円の対米投資については「投資先は米国が選定する」という合意になっており、具体的な案件などは不透明だ。今後、日米でつくる協議委員会で詳細を詰める必要がある。

安全保障環境が悪化する中、防衛力の強化も急務だ。新政権はまず、その財源確保のために予定している所得税の引き上げ時期を決めることが重要となる。