◇第96回都市対抗野球第11日 準決勝 三菱自動車岡崎2―1日本生命（2025年9月7日 東京D）

準決勝2試合が行われ、初優勝を目指す三菱自動車岡崎（岡崎市）は日本生命（大阪市）を2―1で下し、01年以来24年ぶりの決勝進出を果たした。JR東海からの補強コンビ、戸田公星投手（37）が6回無失点、平野英丸（ひでまろ）内野手（27）が決勝打と投打で活躍した。王子（春日井市）はヤマハ（浜松市）を破り、17年ぶりの決勝進出。決勝は8日午後6時から東京ドームで行われる。

都市対抗の醍醐味（だいごみ）が「補強」。JR東海の遠征で同部屋の戸田と平野は、8月11日に三菱自動車岡崎の寮に入った。梶山義彦監督は「補強選手に頼った大事な試合。期待通りやってくれた」と称えた。

戸田は6回を3安打無失点。社会人19年目の37歳右腕は自チームでは昨年から兼任コーチだ。「最近緊張したこともなかった」と言うが、今回打ち解けた年下の仲間たちに「役割分かってますよね？」と重圧をかけられ「緊張して上がれたのが良かった。採点するなら100点」と笑った。

先制打を放ったのは戸田の9学年下の平野だ。0―0の3回にバットを折りながら中前適時打。「戸田さんが先発なので一本出したかった」と喜んだ。（神田 佑）