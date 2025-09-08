ゲノム（全遺伝情報）を活用した医療施策に向けて、政府が作成した基本計画案の全容が判明した。

ゲノム医療を巡り、生命倫理への配慮や不当な差別防止に向けて取り組むとともに、研究開発の推進や医療提供体制の整備を進め、「世界最高水準のゲノム医療を実現」すると明記した。計画案は９日の自民党厚生労働部会に提示され、年内の閣議決定を目指す。

計画案は２０２３年６月に成立した「ゲノム医療法」に基づき、初めて作成された。ゲノム医療は、遺伝情報を病気の治療に活用するもので、ゲノム解析によってがんなどの病気の原因を特定したり、治療薬の開発につなげたりすることが期待されている。一方で、個人の遺伝情報には本人や家族の将来の健康状態を予測しうる特性があるため、不当な差別が行われる懸念も指摘されている。

計画案は全体目標として、「個人の権利、利益を尊重しながらゲノム医療を推進することで、国民の健康に寄与することを目指す」とし、〈１〉国民の理解と啓発〈２〉医療提供体制の構築〈３〉研究開発の推進――を３本柱に施策を進めるとしている。

「国民の理解と啓発」では、今年度中に法務省の人権相談窓口や労働基準監督署などでの相談体制を整備する。不当な差別の具体事例を整理し、関係機関への周知を図る。今年度中に啓発資料も作成し、２６年度以降に全国の学校や職場で活用する。

「医療提供体制」については、患者が利用しやすい環境づくりのため、国公立病院を念頭に「中心的役割を担う医療機関の整備や医療機関間の連携体制の構築を進める」と記した。「研究開発」では、ゲノム情報を利活用するためのデータベースの基盤整備や、ゲノムに関わる人材の育成や専門性の向上も掲げた。