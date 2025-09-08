【ハノイ＝竹内駿平】南シナ海に面するフィリピン西部スービック湾で、米国による弾薬の製造・貯蔵拠点の建設計画が持ち上がっている。

覇権的な動きを強める中国をにらみ、前線を強化する狙いがある。比政府は防衛力強化につながるなどと歓迎するが、中国の反発が予想され、比国内からも拠点が攻撃対象になるといった懸念の声が上がっている。

米議会で言及

「どの国も持っていなかったほどの弾薬が手に入るだろう」。トランプ米大統領は７月２２日、フェルディナンド・マルコス比大統領とホワイトハウスで会談した際、製造拠点の戦略的重要性を強調した。マルコス氏も「フィリピンの自立に向けた支援だ」と歓迎した。

建設計画は６月、米下院歳出委員会の報告書で言及され、機運が高まった。報告書は「インド太平洋地域に前線の弾薬製造施設がないことを懸念している」と強調し、米国防総省などに実現可能性調査を求めた。

建設する拠点では、弾薬などを共同生産し、必要な関連資材などを保管する計画だ。

重大な転換点

スービック湾にはかつて、アジア最大規模の米軍基地、スービック海軍基地があった。しかし、冷戦終結後の１９９１年、比上院が米軍の駐留継続を拒否し、翌９２年に米軍は撤退。スービックは経済特区として発展した一方、中国が「力の空白」を突く形で南シナ海に進出したという経緯がある。

２０２２年６月に大統領に就任したマルコス氏は、ロドリゴ・ドゥテルテ前大統領の親中路線を転換。米軍が比国内で使用できる拠点の数を４か所増やして９か所とするなど、対米関係を強化してきた。ただ、米軍の駐留は巡回にとどまっており、今回の製造拠点建設は「重大な転換点」（比英字紙フィリピン・スター）とされる。

フィリピン側は防衛産業の発展と雇用増も期待する。マルコス氏は昨年１０月、防衛装備品の国産化や防衛産業育成を目的とする自立防衛体制法案に署名しており、今回の拠点建設も同法の取り組みの一環だと訴える。ギルベルト・テオドロ比国防相も「約２００〜３００人の高度な技術者が雇用され、『裾野産業』も発展する」と歓迎する。

比政策研究機関「国際開発・安全保障協力」のチェスター・カバルサ代表は取材に、「フィリピンの自立的な防衛体制の再活性化にとって歓迎すべき行動だ」とコメントした。

攻撃対象化を懸念

一方、比国内からは懸念の声も上がる。複数の環境保護団体などは８月、「スービックが武器と戦争のための閉鎖区域になる」と指摘。漁業者団体も７月、「中国との衝突時に合法的な攻撃対象となり得る」との声明を出した。

中国側の反発も強まることが予想される。フィリピンでは、米比両軍の合同軍事演習に合わせて、昨年から２年連続で、米軍の中距離ミサイルシステム「タイフォン」や無人式地対艦ミサイルシステム「ＮＭＥＳＩＳ（ネメシス）」が配備された。事実上、常設されている状態で、中国はシステムの撤退を求めている。

スービック湾のグランデ島では今年３月、釣り客を装って米比の海軍情報を収集していた中国人６人とフィリピン人１人が、スパイ活動の疑いで拘束された。製造拠点の建設が本格化すれば、緊張がさらに高まる恐れがある。