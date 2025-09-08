「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）

甲子園の夜空に５度、舞った。優勝マジックを１としていた阪神が２−０で広島を下し、２０２３年以来、２年ぶり７度目のリーグ優勝を達成した。就任１年目の藤川球児監督（４５）は阪神の新人監督では史上初のＶ。９月７日の優勝は１９９０年９月８日の巨人を上回り、２リーグ制以降では史上最速となった。投打に隙のない戦いを続けてきた藤川阪神が、２位以下を大きく引き離す大独走でゴールを駆け抜けた。

超満員の甲子園に虎党の絶叫がこだました。頼もしいナインたちに拍手を送りながら、藤川監督は歓喜の輪へ。不動の４番に成長した佐藤輝、リリーフの柱となった石井、自慢の投手陣を引っ張った坂本…みんな笑っている。ＮＰＢ歴代最速、阪神の新人監督では初のリーグ制覇だ。若き将は人さし指を夜空へ突き上げ、喜びをかみしめた。

「いやー、選手たちが強いわ！胴上げされている時は、ファンのみなさまを代表している気持ちで上がっていました。本当にみなさんの応援があってここまで来ました。最高の気持ちです！」

球児流マネジメントを推し進め、Ｖロードを突っ走った。「名前や顔じゃない。年齢も関係ない。力が全て」。過去の実績にとらわれず実力主義を貫いた。「自分の時間はなかった。家庭の時間も」。監督業に没頭し、勝利にとことんこだわった１年。試合前は入念にゲームプランを練る。監督室に入ってきたスタッフに気づかないことも。野球の進化に合わせて「データは大事」とフル活用する一方、練習を見た「肌感」も忘れない。ミーティングでは経験に裏付けされた配球、対策を惜しげもなく伝授した。

唯一の試練は交流戦。投打の歯車が狂い７連敗を喫した。それでも「勝ち星は天気予報みたいなもの」と達観。仙台遠征から戻ると、勝敗を付ける監督室のホワイトボードに「梅雨休み」と記した。選手には「フラットに行こう」と呼びかけ、直後に１１連勝。横浜での球宴２戦目の夜は出場選手と食事へ。トークを回して絆を強めると後半戦も加速。徹底したコンディション管理で大きな故障者を出さず、ペナントレースをぶっちぎった。

頑固で大胆不敵な土佐のいごっそう。選手のため、虎の変革にも乗り出した。「タイガースは一番トップが苦しい」。本来リスペクトされるべきスターが批判にさらされる矛盾。自身も経験したからこそ試合後は選手に敗因を求めなかった。「よく眠れるように」。試合開始から４時間ゲームに集中。終われば「デイバイデイ」。個人ではなくチームで戦い抜いた。

心休まる瞬間は家族とのひとときだ。引退後４年間は１男２女の子どもたちと人生を満喫した。スノボ、釣り、バーベキュー。庭の芝刈りにも夢中になった。「それまで父親らしいことをしてあげられなかったから」。仕事は週末だけ。本を読み、人と会い、世界を広げる。監督を引き受けると芝は人工芝に変えた。慌ただしい日々の中、妻の手料理に感謝、子どもたちとグループラインで近況を報告した。愛犬の散歩、誕生日会…、何げない日常がいとおしい。

過去は振り返らない性格。珍しく手元に残したものが１１連勝を報じた７月１１日付本紙だ。１面に虎のしっぽ１１本。「妻が買ってきてくれたのかな。自宅にあって。自分のことは興味ないけど、みんなが頑張ってくれたものだから」。連勝しっぽは自身の発案。ここまでの７８勝も、１勝ずつの積み重ねだ。

「３月にはドジャースとカブスを倒しましたので（笑）。阪神タイガースファンは今、最も日本で熱いファン。１００周年まで１０年ありますけど、この伝統を引き継いで世界に誇れるタイガースにしていきましょう！」

球団創設９０周年。伝統の重みをかみしめ、藤川監督は声を張り上げた。２年ぶり日本一へ。リーグチャンピオンの誇りを胸に、再び頂点に立つ。