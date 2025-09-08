女優成海璃子（33）が、10月期のテレビ朝日系金曜ナイトドラマ「恋する警護24時 season2」（金曜午後11時15分）で、主演のSnow Man岩本照（32）とバディを組むことが7日、分かった。

武骨なボディーガードの仕事と恋を描いた作品で、昨年1月期に土曜枠で放送された続編となる。

成海は新キャストとして加入し、主人公と同じチームで動くすご腕のボディーガードを演じる。「シリアスな作品にたずさわることが多かったので、ポップな要素もある作品に出演できることにワクワクしています」と喜んでいる。

アクションも見どころだが、成海は「アクションの経験があまりないので、ちゃんと人をガードできるのかなという一抹の不安もあります（笑い）」とし、初のアクション練習で突き指しまったことを明かした。それでも「画面を通して見ていただく方に説得力が生まれるように、しっかり準備をして撮影に臨みたい」と意気込んでいる。

岩本は、初共演の成海について「言葉がなくても目線や表情で伝えられるような、鋭さやかっこ良さを持ち合わせたクールな女性という印象です。どんな姿を見せてくれるかとても楽しみです」と話している。