商品の一例。大手コンビニやスーパーなどに広く流通する

国内唯一の冷凍春巻き専業メーカーが藤沢市にある。業務用の国内シェアが約４割を占め、業界２位の生産量を誇るスワロー食品だ。好業績を追い風に埼玉県に新工場を１年前に稼働させ、トップメーカーを射程に捉えた。合言葉は「春巻き文化を世界へ」。１０月に北米進出も控える。

市北部の工業地域にある湘南本社工場。建物面積は１千平方メートル弱と際立つ規模ではないものの、年間約１億本、常時１００種類を超える春巻きを生産する一大拠点だ。

他社から依頼を受けて商品を製造する食品ＯＥＭのため、一般消費者からの認知度こそ高くないが、業界での存在感は絶大だ。埼玉工場と合わせると年間生産能力は約２億本。大手コンビニや大手スーパー、学校給食など広く納品しており、担当者は「誰もが一度は食べたことがある味」と自信をのぞかせる。

パリパリの皮に野菜のシャキシャキ感が残る具材。こだわりは創業から続く「じか火釜製法」にある。専門スタッフが従事し、巨大な釜で調理する。篠崎由博社長は「高火力短時間調理のため、食感や味は中華専門店と遜色ない。専業で春巻きに特化した当社だからこそできる」と胸を張る。

顧客の幅広いニーズに応える懐の深さも強みだ。定番の五目あんをはじめ、エビチリやジャーマンポテトといった変わり種、あんこやメープルシロップを使ったスイーツ系まで。皮の仕様も多彩で「組み合わせは無限大」（同社広報）という。

大手の資本力にはかなわない─。その常識を覆したのが篠崎社長の経営哲学だ。

１９７４年に先代社長が創業。国内初の冷凍春巻き製造会社としてファミリーレストランへの納品などで事業を広げたが、徐々に業績が低迷。実質的な債務超過に陥り、２０１４年に当時同社の会計顧問を務めていた篠崎社長が先代の意向を受けて買収した。