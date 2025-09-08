¡Úµð¿Í¡ÛÏ¢ÇÆ¾ÃÌÇ¤âºå¿À¤ÎàºÇÂ®£Öá¤Ï²¼¹î¾å¤ÎÄÉ¤¤É÷¤«¡¡Áá¤¯¤â¡Öº£Ç¯¤Ï¥¦¥Á¤¬¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥»£²°Ì¤Îµð¿Í¤Ï£·Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£¶¡½£³¤ÇÏ¢¾¡¡££²¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢¼Ú¶â¤â¡Ö£±¡×¤Ë¸º¤é¤·¤¿¤â¤Î¤Îºå¿À¤¬Í¥¾¡¤ò·è¤á¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯´ÖºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤ò¼º¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Àï¤¤¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡££µ°Ì¤Î¹Åç¤Þ¤Ç¤Ï£µ¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤Çº£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤Ï£Ã£Ó½Ð¾ì¸¢¤Î³ÎÊÝ¤È¤Ê¤ë¡££³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤Ë¤Ï£±¡¦£µº¹¤È¥Ô¥¿¥ê¤È¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿àÃÄ»Ò¾õÂÖá¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥ë¾å¡¢£Ã£Ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µîÇ¯¤ÏµÕ¤Ë£Ã£Ó¤Ç¤ä¤é¤ì¤ÆÆüËÜ°ì¤â¼è¤é¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢º£Ç¯¤Ï¥¦¥Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£¹·î²¼½Ü¤Ë¥ê¡¼¥°£Ö¤ò·è¤á¡¢£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç£Ä£å£Î£Á¤Ë²¼¹î¾å¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì°ø¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¼ÂÀï´¶³Ð¤Î¥º¥ì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Çºå¿À¤Ïà¥ê¡¼¥°ºÇÂ®Í¥¾¡á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ìÊý¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïº£¸å¤âÌýÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Öºå¿À¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤òÀ©¤·¡¢¥Á¡¼¥àÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤Ï°ì²ó½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤¬¤«¤Ê¤ê¶õ¤¡¢»þ´ÖÅª¤Ê´ÉÍý¤Ê¤É¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤éÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢µÕ¤ËÊÑ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡££±¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°Õ³°¤Ë¡ÊÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ï¡Ë´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤âÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ãù¶â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´é¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï£Á¥¯¥é¥¹Áè¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢µð¿Í¤¬½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¡£¥ê¡¼¥°£²°Ì¤ò½ä¤ëÀï¤¤¤¬àÄÉ¤¤É÷á¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£