¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û±ÊÅÄÍµ»Ö¡¡Ãª¶¶¹°»ê°úÂà»î¹ç¤Ë¶ÛµÞÄó¸À¡Ä¿·À¤Âå¤È¤ÎÂÐÀïÇ®Ë¾¡ÖÁèÃ¥Àï¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¤³¤È±ÊÅÄÍµ»Ö¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¸¡Ë¤Î°úÂà»î¹ç¤Ë¶ÛµÞÄó¸À¤À¡£¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë£·Æü¤ÎÀéÍÕ¡¦Åì¶âÂç²ñ¤ÇÃª¶¶¤È¤Î¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÇÔ¤ì¤¿±ÊÅÄ¤Ï¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹ºÇ¸å¤ÎÁê¼ê¤Ë¿·À¤ÂåÀï»Î¤òÇ®Ë¾¡£à¸å·Ñ¼Ôá¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤¿ÁèÃ¥Àï¤Î³«ºÅ¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£°Ç¯Âå¤ËÃÄÂÎ¥¨¡¼¥¹¤ÎºÂ¤òÁè¤¤¡¢¿ô¡¹¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿Î¾ÍººÇ¸å¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ï¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿¿¿ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´äÀÐÍî¤È¤·¤òÀÚ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿±ÊÅÄ¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¾å¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÍî²¼¡£Î©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤ÇÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¸å¤Ë¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Î¾õÂÖ¤Ç·Þ¤¨¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»î¹ç¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤Ê¡£¤³¤Î²Æ¤Ë¥Ð¥é¥â¥ó¥æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿²¶¤È¡¢£Ç£±¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿Ãª¶¶¤Îº¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ð¥é¥â¥ó¤Îã®¤ê¤À¤Ê¡×¤ÈÀâÆÀÎÏÈ´·²¤ÎÇÔ°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Ä¤Ä¡ÖºÇ¸å¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¹ï°ì¹ï¤È°úÂà¤Î»þ¤¬¶á¤Å¤¯Ãª¶¶¤À¤¬¡¢°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤ÏÌ¤Äê¤À¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ë±ÊÅÄ¤Ï¡Ö²¶¤È¤·¤Æ¤Ï¼ã¤¤¿Íºà¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡Ö³¤Ìî¡ÊæÆÂÀ¡Ë¤Ç¤âÄÔ¡ÊÍÛÂÀ¡Ë¤Ç¤â¾åÂ¼¡ÊÍ¥Ìé¡Ë¤Ç¤âÀ®ÅÄ¡ÊÏ¡¡Ë¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¥¦¥ë¥Õ¡Ê¥¢¥í¥ó¡Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤È»×¤¦¤±¤É¡£ÃæÍ¸¡Ê¿¿Êå¡Ë¤È¤«¥ª¥«¥À¡Ê¥«¥º¥Á¥«¡Ë¤È¤«ÆâÆ£¡ÊÅ¯Ìé¡Ë¤È¤«²áµî¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎÃ¯¤«¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¿·ÆüËÜ¤òÂ÷¤»¤ë¿Í´Ö¤È¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡×¤ÈÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡³¤Ìî¤ä¾åÂ¼¤Ê¤É¡¢¿·À¤Âå¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃª¶¶¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥í¡¼¥É¤ÇÂÐÀïºÑ¤ß¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤È¤¤¤¦½ÅÍ×À¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¿Í´Ö¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬±ÊÅÄ¤Î¹Í¤¨¤À¡£¡Ö¿·À¤Âå¤ÇÁèÃ¥Àï¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Ãª¶¶¤Î°úÂà»î¹ç¤Î¡£ÄÔ¤ß¤¿¤¤¤Ë£Ç£±¤ÇÉé¤±¤¿¿Í´Ö¤â¤¤¤ë¤·¡£·Ñ¾µ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â´Þ¤á¤Æ¤µ¡×¤ÈÄó°Æ¡£¤½¤Î£°¡¦£µÉÃ¸å¤Ë¡Öº£ÆüÉé¤±¤¿²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢²¶¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤Ê¤¤Ë¤·¤â¤¢¤é¤º¤À¤±¤É¡×¤È¿¿µÕ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Ê¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç±ÊÅÄ¤Ï¡¢ÍèÇ¯£±¡¦£´¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥¦¥ë¥Õ¤Ë¤âÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡£Æ±·î¤Ë¤ÏÀéÍÕ¡¦º´ÁÒ¤Ç¤Î¶½¹Ô³«ºÅ¤â´õË¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥¦¥ë¥Õ¡¢¡Ê¥Ü¥ë¥Á¥ó¡Ë¥ª¥ì¥Ã¥°¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢²¶¤È¤«¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÇÁÈ¤à¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤·¤Í¡£¥¦¥ë¥Õ¤ÏÀï¤¦¤è¤ê¤âº£¤ÏÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤«¤Ê¡×¤È¶¦Æ®°Æ¤òÈäÏª¡£¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âìÅÍß¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£