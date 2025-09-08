¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Û23ºÐ¡¦º´Æ£½ÊÇµ¡¡ÀÐÀî¡õÏÂÅÄ¤ÈÊÂ¤Ö¡Ö»°ËÜ¤ÎÌð¡×¤Ø¡Ä½à·è¹æµã¤Ç³«²Ö¤·¤¿ºÍÇ½¤È³Ð¸ç
¡¡Îò»ËÅª»àÆ®¤ò·Ð¤Æà»°ËÜ¤ÎÌðá¤¬´°À®¤Ø¡½¡½¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£·Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë¡¢£³°Ì·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£µ°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±£²°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë£²¡½£³¤ÇÇÔÀï¡££±£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÀË¤·¤¯¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¡¦º´Æ£½ÊÇµ¡Ê£²£³¡á£Î£Å£ÃÀîºê¡Ë¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£³£´ÆÀÅÀ¤ÈÇúÈ¯¡£ÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê¥Î¥Ð¥é¡Ë¡¢ÏÂÅÄÍ³µª»Ò¡Ê£Î£Å£ÃÀîºê¡Ë¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÂçÉñÂæ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡££²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¡¢Ä¶¿·À±¤Ï¤¢¤ë³Ð¸ç¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½à·è¾¡¡Ê£¶Æü¡Ë¤Î¥È¥ë¥³Àï¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤º¡¢»î¹ç¸å¤ËÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¤³¤Î¹æµã¤¬Âç´ï¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£°¡½£²¤ÈÎôÀª¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Âè£³¥»¥Ã¥ÈÁ°¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç£±£°£°¡óÁ´¤Æ½Ð¤½¤¦¡×¡££³ËÜ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£³£´ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÌÔÄÉ¤·¤¿¡£¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤Ë¹õÀ±¤òµÊ¤¹¤ë¤â¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤â¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë£±ÅÀ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇ¤ÁÂ³¤±¤¿¡×¤È·üÌ¿¤Ë±¦ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÞÇÈÂç£³Ç¯»þ¤ËÂåÉ½½éÁª½Ð¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤ÏÆ¨¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢½êÂ°Àè¤Ç¤ÏÂåÉ½¤ÎÁ°¼ç¾¡¦¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤µ¤ó¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö£²¡×¤ò·Ñ¾µ¡££Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡õ¥Ù¥¹¥È£¶¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¡¢ÂåÉ½¤Ç¤â¥Õ¥§¥ë¥Ï¥È¡¦¥¢¥¯¥Ð¥·¥å¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£´°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Á°¾¥Àï¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÏÏÂÅÄ¡Ê£²£²£³ÆÀÅÀ¡Ë¡¢ÀÐÀî¡Ê£²£±£¶ÆÀÅÀ¡Ë¤Ë¼¡¤°¥Á¡¼¥à£³°Ì¤Î£²£±£´ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÏÂÅÄ¡¢ÀÐÀî¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª·èÀï¤ÇºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦¤òÁê¼ê¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢·×»»¤Ç¤¤ëÂçË¤¤¬£³Ëç¤½¤í¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢É½¾´Âæ¤Ø¿©¤¤¹þ¤à¤Ë¤ÏÀ¥¸ÍºÝ¤Ç£±ÅÀ¤ò¼è¤êÀÚ¤ëÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡ÖºÇ¸å¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¼å¤¤ÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¡ÊÂçÉñÂæ¤Ë¡ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¢£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï¤È¤â¤Ë£±¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¡££±£²Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ°ÊÍè¤Î¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦¤Ë¤Ïº´Æ£¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡º´Æ£¤Ï°ÊÁ°¡Ö¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÅÀ¿ô¤ò¼è¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£¤ÏÀÐÀîÁª¼ê¤äÏÂÅÄÁª¼ê¤¬¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤ÈÅÀ¿ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅÀ¼è¤ê²°¤È¤·¤Æ¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹¤ËÊÂ¤Ö³Ð¸ç¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹¶·â¤Î¿·¤¿¤Ê¼´¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯Â¸ºß¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡£