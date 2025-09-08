¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄ£Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡2025Ç¯à³Ú¾¡á¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸«Êý¤Ë¥Ô¥·¥ã¥ê¡ÖËÜÅö¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤è¤È¡×
¡¡ºå¿À¤ÎµåÃÄ»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢»Ø´ø´±½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç¥Ú¥Ê¥ó¥È¤ò¤â¤®¤È¤Ã¤¿£²£°£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼þÅþ¤Ê½àÈ÷¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¼Â¤ê¡¢Âç¤¤Ê¸Î¾ã¼Ô¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´¿´î¤ÎÈþ¼ò¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤ÇÃ£À®´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥Á¡¼¥à¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤Ê¾Íè¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é´ÆÆÄ¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÉáÃÊ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤è¤È¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬·è¤á¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¿¿·õ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¡¢¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎËèÆü¤ÎÀ¼±ç¡¢¤¿¤áÂ©¡¢¤³¤ì¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤¬¼è¤êÀÚ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¡½¡½¼çÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÂç¤¤Ê¸Î¾ã¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡¤Þ¤º¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î²ñ¼Ò¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÍý²ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÅÁÅý¤¬¤¢¤ëµåÃÄ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¡½¡½´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÆ£Àîµå»ù¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿´ü´Ö¡£³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿£²Ç¯È¾¡£ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿È¾Ç¯¡£¤½¤ì¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ£´Ç¯´Ö¤ÎÉ¾ÏÀ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢¹Ö±é¤À¤Ã¤¿¤ê¼Ò²ñ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Í§¿Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¿»þ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Èó¾ï¤Ëº£¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢Ðíâ×¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½ÌðÌî»á¡¢²¬ÅÄ»á¤é¤ÎÎ¾´ÆÆÄ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ²ñ¸«¤Ç²óÅú¤òÉú¤»¤ë¡¢¤Ï¤°¤é¤«¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡×¤â»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦½½Ê¬¸½Ìò¤Îº¢¤ËÀ¼±ç¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÌò³ä¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Çº£Ç¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬³èÌö¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼¡¤ÎÆü¡¢º´Æ£¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¿¹æ¤È¤«¡¢¤½¤Î·Ê¿§¤¬Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Éé¤±¤¿»þ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤è¤·¤è¤·¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Éé¤±¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤¬£±ÌÌ¤ËºÜ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤¯ÄË²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£½¤¹Ô¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦£±Ç¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£²æËý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¼«¸ÊÉ½¸½¤ò¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤ë»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤ì¤ÇÆ°¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¼¡À¤Âå¤Î¼ï¤ò¤Þ¤¤Ê¤¬¤é¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£Íèµ¨°Ê¹ß¤ÎÀï¤¤¤â¤¹¤Ç¤ËÆ¬¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡ÍèÇ¯¤â¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ÉÆ±¤¸¡£¼ï¤ò¤Þ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤³¤³¤«¤é¤Î»Å»ö¤Ï½©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥³¡¼¥Á¤ÎÊý¡¹¤È¤«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷´Þ¤á¤Æ¡£¤¢¤È¤ÏÁª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼«Ê¬¤Î°ìÈÖ¤Î»Å»ö¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤¹¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼ï¤ò¤Þ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢½Õ¤Ï¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë²¿¸Ä¤â²ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²ê¤¬½Ð¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£½©¡¢Åß¡¢½Õ¡£Åß¤«¤é½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ´èÄ¥¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²Æ°Ê¹ß¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¡½¡½º£Ç¯¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡º£Ç¯¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£½Õ¡¢´èÄ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²Æ¤«¤é½©¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¹â¶¶ÍÚ¿Í¤ÏºÇ½é¤«¤é¥±¥¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´Ö¤Ë¹ç¤¦´ü´Ö¤òµÕ»»¤·¤Æ¤º¤Ã¤È·×»»¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤ÎÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¡£Èà¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÊÌ¤Ê¤Î¤Ï¡£»Å»ö¤À¤«¤é¡¢½àÈ÷¤ò°ìÈÖ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅß¤«¤é½Õ¤Ç¤¹¤«¤é¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Þ¤¿²ê¿á¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤éÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡£ËÍ¤Ï¼ã¼ê¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤âÇ¯Îð¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤·¡¢°éÀ®¤·¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£º£¤Ï²ê¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤·¤Ü¤ß¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¢¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢¤Ç¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ú¥Ê¥ó¥È¤ò¼è¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é´°àú¤Ç¤¹¤è¡£