¾¾ËÜ½á¡¡À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤â¡Ä¡Ö19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×ºÇ½ªÏÃÁ°Æü¤ËÈÖÀëàÀ¸½Ð±éá·è¤á¤¿ÇØ·Ê
¡¡Íò¤Î¾¾ËÜ½á¡Ê£´£²¡Ë¤¬¼ç±é¤·¤¿£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö£±£¹ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×¤¬£·ÆüÊüÁ÷¤ÇºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Æ±ºî¤Ç¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¶¡Ë¤ÎÌôÊª»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤¬¡¢¾¾ËÜ¤ÏºÇ½ª²óÁ°Æü¤ËÆ±¶É·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ëµ¤¾æ¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¶»¤ÎÆâ¤Ë¤ÏÈë¤á¤¿¤ë»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡Ö£±£¹ÈÖÌÜ¡½¡½¡×¤ÇÁí¹ç¿ÇÎÅ°åÌò¤òÇ®±é¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ£´ÈÖ¼ê¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢Æâ²ÊÀì¹¶°åÌò¤À¤Ã¤¿À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤¬£³Æü¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¾¾ËÜ¤Ï£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊÆ±¶É·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÊóÆ»¤ÇÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²¿¤è¤êÈó¾ï¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ö£±£¹ÈÖÌÜ¡½¡½¡×¤Ï¡¢°å»Õ¤¬´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤Ç¤ß¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áí¹çÅª¤Ë¤ß¤ëÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤ÏÀ¤´Ö¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤¬Çö¤¯¡¢¾¾ËÜ¤ÏÆ±ºî¤òÄÌ¤·¤ÆÆ±²Ê¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ô£Â£Ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¾¾½á¤Ï£³£°Ç¯¶á¤¤·ÝÎò¤ÎÃæ¤Ç°å»ÕÌò¤ò±é¤¸¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬À¤´Ö¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇö¤¤Áí¹ç¿ÇÎÅ°åÌò¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤é¤º¡¢Ìòºî¤ê¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤½¤¦¡£Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤Ë¾Ü¤·¤¤Âç³Ø¶µ¼ø¤òÄ¾ÀÜà¼èºàá¤·¤¿¤ê¡¢Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤òÆÃ½¸¤·¤¿²áµî¤ÎÈÖÁÈ¤òÁÇºà¤È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ»ëÄ°¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤¬Ìä¿Ç¤Ç´µ¼Ô¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¯¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥Á¥«¥é¡×¡Ê£²£°£²£²Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢£²¿Í¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±¤¸ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÅö½é¤ÏÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¾½á¤Ï¡Ø£±£¹ÈÖÌÜ¡½¡½¡ÙÀ©ºî¿Ø¤È²áµî¤Ë»Å»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¸½¾ì¤ËÎ®¤ì¤ë¤è¤½¤è¤½¤·¤¤¶õµ¤¤ò»¡¤·¤Æ¤«¡¢¥®¥ã¥°¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¶õµ¤¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Û¤É¾¾ËÜ¤Ïº£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÎÌôÊª»ö·ï¤Ç¿å¤òº¹¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£·ÆüÊüÁ÷¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¤ÏÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬Á´¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡ÖºÇ½é¤«¤é½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÊÔ½¸¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËåºÎï¤Ë¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£