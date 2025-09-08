【しまむらの黒】が大人にドンピシャ！ 夏 → 秋に頼れる♡「高見えアイテム」

夏から秋へと季節が移ろうタイミングで大人世代が頼りたいのが、シックな黒のアイテム。【しまむら】にも、プチプラとは思えない黒の「高見えアイテム」が続々と展開中です。暑さが残る晩夏には涼しげに、秋口には落ち着いた雰囲気で着回せ、しかもコーデをこなれた印象に見せてくれそうなアイテムが揃っています。今回は、インフルエンサーさんがしまむらで見つけた大人女性にぴったりの黒アイテムを、お手本コーデとともに紹介します。

黒のペプラムトップスで上半身をすっきり

【しまむら】「ノースリペプラムCNPO」\1,639（税込）

黒のノースリーブは、暑さが残る晩夏から秋にかけて使いやすいアイテムのひとつ。軽やかさはありつつも夏っぽさは抑えめで、秋コーデにも違和感なくなじみそうです。さらにこちらのトップスは、流行りのペプラムシルエット。胸まわりはリブニットできれいにフィットし、胸下はふんわり広がるこだわりの切り替えで、高見えしつつボディラインをきれいに見せてくれる効果も期待できそう。

アウターを羽織って秋のムードに

肩まわりがすっきりとしたノースリーブは、アウターを選ばないのも魅力的。秋らしいチェックのテーラードジャケットを羽織れば、一気にモードな秋コーデに変身です。ジャケット以外のアイテムをすべて黒で統一し、ゴールドのアクセサリーを添えれば、高見え感がアップ。さらに涼しくなってきたら、ショート丈のセーターから裾をチラ見せしてもよさそう。

メッシュ素材が涼しげなジャケット

【しまむら】「メッシュハンソデジャケット」\1,969（税込）

この時期にちょっと羽織が欲しいときや、コーデに秋っぽさをプラスしたいなら、シアー素材のジャケットがおすすめ。細かいメッシュで通気性も確保しつつ、黒ならではの落ち着いた雰囲気で高見え。ジャケットながら体になじむ素材で、抜け感ときちんと感のバランスが取れたスタイリングが作れそうです。

リラクシーコーデになじむ絶妙な抜け感

ジャケットでもシアー素材ならカッチリしすぎず、トレンドのリラクシーコーデにもマッチ。Tシャツ × ゆったりパンツの夏のワンツーコーデにこのジャケットを羽織って、涼しさをキープしながら秋らしさをほんのり足して。きれいめな小物を合わせれば、大人のきちんと感をさらに引き出してくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@minamii.__様、@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N