「仮面ライダーガヴ」ヒロイン・宮部のぞみ、水着グラビア初挑戦で美バスト堂々披露
【モデルプレス＝2025/09/08】女優の宮部のぞみが、8日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」38＆39号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。水着グラビアに初挑戦した。
【写真】「仮面ライダー」ヒロイン、美バスト際立つ水着姿
今回の「週プレ」は歴代仮面ライダーヒロインが集合。「仮面ライダーガヴ」（テレビ朝日系／2024〜2025年）のヒロインに抜擢され、注目を集めた宮部は初の水着グラビアに挑戦。美しいバストやくびれを披露した。
宮部は「2019ミス・ティーン・ジャパン」でグランプリを受賞し、芸能界デビュー。現在放送中のドラマ「放送局占拠」（日本テレビ系／毎週土曜21時〜）にも出演している。
そのほか誌面には、志田音々、アンジェラ芽衣らも登場する。（modelpress編集部）
