アンジェラ芽衣、 大型バイク跨り大胆ポージング 紐ビキニで圧巻ボディ輝く
【モデルプレス＝2025/09/08】モデルのアンジェラ芽衣が、8日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」38＆39号（集英社）に登場。抜群のスタイルを披露した。
【写真】スラリ美脚が芸術的なアンジェラ芽衣
今回の「週プレ」は歴代仮面ライダーヒロインが集合。「仮面ライダーセイバー」（テレビ朝日系／2020〜2021年）で神代玲花／仮面ライダーサーベラ役を演じ人気を集めたアンジェラは、紐ビキニに身を包んだグラビアを披露。大型バイクに跨り、大胆なポージングで美しいスタイルを惜しげなく見せた。
アンジェラは、10頭身ハーフモデルとして話題になり「東京ガールズコレクション」などのファッションショーに多数出演。「天才てれびくん」（NHK Eテレ）に出演中。
なお、今号の表紙には、宮部のぞみが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スラリ美脚が芸術的なアンジェラ芽衣
◆アンジェラ芽衣、紐ビキニで美ボディ披露
今回の「週プレ」は歴代仮面ライダーヒロインが集合。「仮面ライダーセイバー」（テレビ朝日系／2020〜2021年）で神代玲花／仮面ライダーサーベラ役を演じ人気を集めたアンジェラは、紐ビキニに身を包んだグラビアを披露。大型バイクに跨り、大胆なポージングで美しいスタイルを惜しげなく見せた。
アンジェラは、10頭身ハーフモデルとして話題になり「東京ガールズコレクション」などのファッションショーに多数出演。「天才てれびくん」（NHK Eテレ）に出演中。
なお、今号の表紙には、宮部のぞみが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】