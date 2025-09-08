“仮面ライダーヒロイン”松本麗世、美ウエストのぞく抜群スタイル披露
【モデルプレス＝2025/09/08】女優の松本麗世が、8日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」38＆39号（集英社）に登場。抜群のスタイルを披露している。
【写真】“仮面ライダーヒロイン”小顔際立つグラビア披露
今回の「週プレ」は歴代仮面ライダーヒロインが集合。「仮面ライダーガッチャード」（テレビ朝日系／2023年〜2024年）のヒロイン・九堂りんね／仮面ライダーマジェード役で出演し話題を呼んだ松本は、ミニ丈のトップスとパンツで美しいウエストや脚を披露した。
松本は、雑誌「ニコ☆プチ」（新潮社）の専属モデルとして2019年にデビュー。現在は「Seventeen」（集英社）専属モデルとして活動中。2025年4月期に放送されたドラマ「なんで私が神説教」（日本テレビ系）では小早川麻衣役を好演するなど、活躍の幅を広げる。（modelpress編集部）
◆“仮面ライダーヒロイン”松本麗世、美ボディ披露
