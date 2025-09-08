成海璃子、Snow Man岩本照の新たなバディに「恋する警護24時 season2」で凄腕女性ボディガード演じる
【モデルプレス＝2025/09/08】Snow Manの岩本照が主演を務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ「恋する警護24時 season2」（毎週金曜よる23時15分〜／10月スタート）。このたび、岩本の新たなバディ役として、女優の成海璃子が出演することが決定した。
【写真】Snow Man岩本照、白石麻衣とベッドで抱き合う
これまで幾多のドラマや映画で活躍し、近年でも大河ドラマ「青天を衝け」（2021年）や連続テレビ小説「らんまん」（2023年）、「警部補ダイマジン」（2023年）など話題作に多数出演する成海。その高い演技力と凛とした強さをまとう存在感で見るものを魅了し続けてきた成海が、今回は岩本演じる無骨でストイックなボディガード・北沢辰之助の新たなバディとなる凄腕女性ボディガード・三雲千早を演じる。
成海演じる千早は、ボディガード会社「コ・アラセキュリティ」に所属していたボディガードで、高い警護スキルを持つリーダー格。辰之助が所属する「RACCO警備保障」と合併することになり、「ラッコアラ警備保障」として辰之助と共に新警護チームで働くことになるのだが、方針が異なる辰之助になにかと意見し、事あるごとに衝突する。
さらに、かつてリーダーを担っていたプライドからか、辰之助がリーダーとして下す決断にも反発するなど常に一触即発状態で、辰之助率いる新警護チームは前途多難な予感。しかし、千早が対立する背景には、何やら理由がありそうで？一方で、ぶつかり合いながらも仕事で辰之助とタッグを組み、チームの仲間として四六時中一緒に過ごすこととなる。白石麻衣演じる弁護士・岸村里夏がイギリス・ロンドンに留学し、辰之助と時差のある遠距離恋愛をする中、千早の存在が辰之助と里夏の恋にどんな影響を及ぼすのか？
今作が初共演となる岩本と成海。岩本は成海について「言葉がなくても目線や表情で伝えられるような、鋭さやかっこ良さを持ち合わせたクールな女性という印象があります。色で例えるならば『水色』のようなイメージ」と印象を語りつつ、「三雲千早役を通してどんな姿を見せてくれるか、とても楽しみです」と期待を口に。一方、成海も「前作を拝見した影響かもしれませんが、（岩本さんは）寡黙で男らしい印象があります。実際にどんな方なのか、これからお会いするのが楽しみです」と語り、互いに一緒に撮影する日を待ち望んでいる様子だ。
また、本作に出演することになり、成海はワクワクする一方で、「私はアクションの経験があまりないので、ボディガードとしてちゃんと人をガードできるのかなという一抹の不安もあります（笑）。先日、初めてアクション練習に挑んだのですが、初っ端から突き指をしてしまって…。でも、みなさんにご迷惑をかけないように、そして画面を通して見ていただく方に説得力が生まれるように、しっかり準備をして撮影に臨みたいと思います」と不安は抱きつつも気合は十分。そして「何事にも楽しんで挑戦していきたい」と語る成海が、凄腕女性ボディガード・千早としてどんな勇姿を見せてくれるのか。
本作は「恋はつづくよどこまでも」や「ペンディングトレイン―８時２３分、明日 君と」など数々のヒット作を生み出した脚本家・金子ありさ氏が手掛けたオリジナルドラマ。ヒロイン・白石との恋をはじめ、事件の謎を追う考察あり、迫力のアクションありと、毎回ドキドキハラハラが入り混じる展開が反響を呼んだ。そんな「恋する警護24時」が、恋も事件も放送時間もスケールアップ。進化した考察系アクション・ラブコメディが10月に開幕する。（modelpress編集部）
成海さんは、言葉がなくても目線や表情で伝えられるような、鋭さやかっこ良さを持ち合わせたクールな女性という印象があります。色で例えるならば「水色」のようなイメージ。今回、初共演となりますが、三雲千早役を通してどんな姿を見せてくれるか、とても楽しみです。
season2から参加させていただくことに緊張もしていますが、私はこれまでシリアスな作品に携わることが多かったので、ポップな要素もあるこの作品に出演できることにワクワクしています。ただ、私はアクションの経験があまりないので、ボディガードとしてちゃんと人をガードできるのかなという一抹の不安もあります（笑）。先日、初めてアクション練習に挑んだのですが、初っ端から突き指をしてしまって…。でも、みなさんにご迷惑をかけないように、そして画面を通して見ていただく方に説得力が生まれるように、しっかり準備をして撮影に臨みたいと思います。主演の岩本さんは、前作を拝見した影響かもしれませんが、寡黙で男らしい印象があります。まだ直接お会いしたことはないので、実際にどんな方なのか、これからお会いするのが楽しみです。お仕事ドラマであり、恋愛ドラマでもあり、とてもバランスの良い見やすい作品だと思うので、多くの方に楽しんでいただけたらうれしいです。アクションシーンなど不慣れなこともありますが、何事にも楽しんで挑戦していきたいと思っています。
