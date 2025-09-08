豪州代表のエイタ・サムカワ、日本流でチームに貢献

野球の国際大会「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ」が、沖縄県那覇市の沖縄セルラースタジアム那覇などで開催中だ。豪州代表の正二塁手として活躍しているのが、エイタ・サムカワ内野手。福岡で生まれ育ち、豪州に移住して代表入りし、今回が初の国際大会参加となる。一風変わったキャリアと、今後の夢を語ってくれた。

豪州は6日のパナマ戦に4-1で勝利し、今大会初白星を挙げた。「9番・二塁」で先発したサムカワは2-1とリードした9回、先頭で打席に立つとフルカウントまで粘った末に右前打。2死後3点目のホームを踏み、貴重な1点をチームにもたらした。

「先頭だったんで、どうにかして塁に出ないといけないと思って。三振だけはいけないと」。身長175センチ、体重75キロという体格は、大男が揃う豪州代表の中では小柄。ただ後につなぐという日本的な発想で、打線にアクセントを加えている。

ただ、サムカワが野球を始めたのは、小学校6年生だった2019年の冬に豪州へ移住してからだ。小学校では、九州北部で盛んなソフトボールをプレー。野球をやりたいという思いもあったが、近くにその環境がなかった。父の仕事の都合で豪州・パースに移住すると「現地に着いた初日に野球チームを見つけて、もう練習に行ったんです」。超早業で道を開いた。

普段は地域のクラブチームでプレーし、今年の冬からはセミプロのABLを戦うパース・ヒート入りする。日本や韓国からも期待の若手プロ選手が参加するハイレベルなリーグだ。そして今回、代表入りするにあたっては大きな決断もあった。豪州国籍の取得だ。

日本→豪州、国籍を変えての挑戦「ここで生きていく」

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では自身や親のルーツに応じて代表入りすることができるが、ここでは五輪と同じく、国籍が必要となる。サムカワは半年前に豪州国籍を取得。日本の法律では二重国籍は認められておらず、同時に日本国籍を放棄する必要もあった。サムカワは17歳の決断を、重さを感じさせずに口にする。

「豪州で学校にも行って、人生をここで生きていくと決めたので。そこはあまり迷わなかったです」

2週間前に行われた豪州代表の選考キャンプに参加したが、結果を伝えられたのは大会直前。「入ったって聞いた時には驚きしかなくて。本当にうれしかった」。代表のチームメートとも、笑顔で喜びを共にする。「日本はちょっと固い感じがありますが、ここはラフな感じで本当に楽しい。ベンチもまずは楽しもうという感じがあります」。喜怒哀楽の示し方はすっかりオージー流だ。

福岡で過ごした少年時代は、地元ソフトバンクのファンだった。「柳田さんとかよく見ていました」と、この時ばかりは「寒川瑛太」の顔だ。野球で上り詰めていけば、いずれ侍ジャパンのフル代表と対戦する可能性もある。

「ずっと見ていた選手ばかりなので、緊張するでしょうけどね。いつかはそこまで行ってみたいです」

野球が少しずつ、グローバルなものになりつつある現代ならではの挑戦は、少しづつ前に進みつつある。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）