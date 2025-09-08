◆パ・リーグ オリックス３―２日本ハム（７日・京セラドーム大阪）

オリックス・山下舜平大投手（２３）が、新たな一歩を踏み出した。開幕前に発症した腰のコンディション不良が回復し、今季初登板初先発。勝敗こそつかなかったが、５回を３安打２失点で、１５個のうち１１個のアウトを三振で奪った。「久しぶりだったけど、次につながる投球ができた。楽しかった。（三振を）狙って取れた部分もあった。（打球が）前に飛んで、アウトカウントが進む投手ではない」と最速１５７キロの圧巻の内容にも涼しい顔だ。

１軍マウンドに上がるのは昨年９月３０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）以来、約１年ぶり。胸の高鳴りを抑えてくれたのは４学年上の先輩だった。試合前にドジャース・山本の９回２死までのノーノー投球を視聴。「緊張したけど、あれを見てほぐれた」と力をもらった。

昨秋の退寮後は体を第一に考え、ストイックな食生活を実践。高タンパクな鶏胸肉、もも肉、魚系に火を通すメニューを中心に自炊を心掛けた。栄養バランスが偏らないように野菜を添え、添加物も避けた。基本的に調味料は塩こしょうのみ。「味は気にしない。人が見たら『これを食べるの？』ってなる食事かも…」。フルーツの後に主菜を口にすることも気にならない。夏場も１００キロ前後の体重を維持し、本拠地で鮮やかに復活した。

優勝は上位２チームに絞られつつあるが、３位からの下克上は可能。山下は「ここから日本一も狙える。１試合を大切にし、ＣＳにつなげていけたら」と意気込んだ。「まだうまくなろうっていう思いは変わらない」。２３年には９勝（３敗）を挙げ、新人王に輝いた１６１キロ右腕。怪物のサクセスストーリーは、第２章が幕を開けた。（南部 俊太）

◆山下舜平大の復帰までの経過◆

▼２４年９月３０日 ソフトバンク戦（みずほペイペイ）に８回１失点でプロ初完投。０―１で敗戦投手に

▼１０月中旬 腰痛でフェニックスリーグ（宮崎）と１１月のウィンターリーグ（オーストラリア）参加を取りやめる

▼同３１日 第３腰椎分離症と診断されたことを発表。２３年８月の離脱時と同じ症状

▼２５年２月３日 宮崎キャンプ初ブルペンで６０球

▼同２０日 練習試合・セガサミー戦で２回無安打無失点５Ｋ、最速１５５キロ

▼３月７日 オープン戦・巨人戦（京セラＤ）で腰の違和感訴え、４回途中６１球で降板。開幕ローテ外れる

▼４月下旬 舞洲のファーム施設で再始動

▼７月８日 ２軍練習試合で実戦復帰