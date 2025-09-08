◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神２―０広島（７日・甲子園）

阪神の「神ドラフト」と呼ばれる２０２０年ドラフト同期の中野拓夢内野手（２９）と石井大智投手（２８）が、優勝スペシャル対談を行った。野手と投手で普段あまり話すことがないというレアな２人が熱い野球談義を展開し、佐藤輝ら同期のメンバーに対する思いやプライベートのことまで語り尽くした。２回の上編。（取材・構成＝中野 雄太、直川 響）

石井（以下石）「なんで中野さんと対談なんですか？」

中野（以下中）「石井はロッカーにいる姿と、投げている姿しか見たことがない（笑）。投手と野手で練習も違うし、会話することもほとんどないよね」

石「そんなに話すことがないから（中野の素顔は）分からないです（笑）」

中「まあ２年連続で沖縄キャンプ中に同期会をやったよね。去年もイタリア料理店でやって、今年もそこでやって。一番、食べるのは（佐藤）蓮です。一番、飲むのは（伊藤）将司かな」

石「将司さんは強い」

中「おしゃべりは将司もしゃべりますし、栄枝も」

石井「意外に栄枝が（笑）。僕は（後輩たちに）なめられています（笑）」

中「自分はルーキーの時から（佐藤）輝と将司と一緒にやってきて。今年は大智を見ながら負けていられないなとすごく思う。高寺もチャンスをもらいながら頑張っている。同期の頑張りはすごく刺激になりますし、うれしさもあります」

（続けて）

中「ピッチャーライナーが頭に当たって、そこからチームが崩れた【注】。大智がいないと痛いんだなと改めて感じたし、今はいてくれる安心感がすごくある。すごく大きいですね」

石「昨年からいろんなところを変えて取り組んでいて、今年は２３年、それより上の数字に戻せるというところが、僕らからだったら考えられない。セカンドでも助けられている。スーパースターだと思います」

中「そんなことない（笑）」

（下編に続く）

【注】６月６日のオリックス戦（甲子園）で広岡のライナー性の打球が右側頭部に直撃し、救急搬送された。石井が離脱している間、チームは１０日の西武戦（ベルーナＤ）から１７日のロッテ戦（甲子園）にかけて、今季最長の７連敗を喫した。