¡¡ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¡Ê11·î14Æü¸ø³«¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢²»³Ú²È¡¦À±Ìî¸»¤Î¿·¶Ê¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡2010Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤Ð¤«¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¡ÖSUN¡×¤ä¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡ÖÎø¡×¡¢¡ÖÉÔ»×µÄ¡×¡ÖÁÏÂ¤¡×¡Ö´î·à¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿À±Ìî¡£º£²ó½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤Ï¡¢¹ß¤ê¤½¤½¤°·î¸÷¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀûÎ§¤ÈÑ³¤²¤Ê²ÎÀ¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢Ä°¤¯¿Í¤Î¿´¤ËÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ã¸¤¤´õË¾¤ò»Ä¤¹³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤Ï¡¢Ä«ÁÒ¤«¤¹¤ß¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ê¸÷Ê¸¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤¬¸¶ºî¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÄÅÖ·ò¾¡Êºæ¡Ë¤¬¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¿ÜÆ£ÍÕ»Ò¡Ê°æÀîÍÚ¡Ë¤È35Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¡£¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡À±Ìî¤Ï¼çÂê²ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ò¤Ý¤í¤Ý¤í¤ÈÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éºî¶Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á»ä¤Ï¼«¿È¤ò¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿·¶Ê¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤Ï¼«¿È¤ò²Î¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Î¤ÎÃæ¤ËÊª¸ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬°ì¿Í¾Î¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤Îºæ¤Ï¡Ö¶Ê¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é°æÀîÍÚ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿ÜÆ£¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·î¸÷¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯±Ç²è¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¤Ç¡¢À±Ìî¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª¸ì¤ò¤è¤êÍý²ò¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÀ±Ìî¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÅÚ°æ´ÆÆÄ¤â¡Ö¶ò¤«¤·¤¯¤â°¦¤ª¤·¤¤¿Í´Ö¤Î±Ä¤ß¤Ø¤Î´ãº¹¤·¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥Ë¥«¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²¹¤«¤¤¡£ÄüÇ°¤ÎÃæ¤Ë¤â´õË¾¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¹¬Ê¡¤Ê¤³¤È¡×¤È¾Î»¿¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¼çÂê²Î¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³«¡£ÀÄÅÖ¤È¿ÜÆ£¤¬ºÆ²ñ¤·¡¢ºÆ¤Óµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯Æü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢À±Ìî¤Î²ÎÀ¼¤¬Æó¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î¿ÜÆ£¤ò±é¤¸¤ë°ì¿§¹áÀ¡¤¬Ã´Åö¡£½éÄ©Àï¤Ê¤¬¤é¤â²ÄÎù¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤ÇºîÉÊ¤Î²¹¤â¤ê¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À±Ìî¸»¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢ÅÚ°æ´ÆÆÄ¤ÈÆá¿ÜÅÄ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡ÖÄ¾¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈËÍ¤Îºî¶È¾ì¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÀ©ºî¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¤ª»Å»ö¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ3¿Í¤À¤±¤ÇÏÃ¤¹¤Ê¤ó¤ÆÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡¢¤È´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ò¤Ý¤í¤Ý¤í¤ÈÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éºî¶Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á»ä¤Ï¼«¿È¤ò¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿·¶Ê¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤Ï¼«¿È¤ò²Î¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Î¤ÎÃæ¤ËÊª¸ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬°ì¿Í¾Î¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£·à¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æµ®Êý¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ºæ²í¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡¶Ê¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢°æÀîÍÚ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿ÜÆ£¤È²á¤´¤·¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢·î¸÷¤Ë¤â»÷¤¿Ã¸¤¯Í¥¤·¤¤¸÷¤Ç¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤À¤é¤±¤ÎÍ¥¤·¤µ¡×¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ì¼ö¤¤¡×¡Ö¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤ÎÆó¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢À±Ìî¤µ¤ó¤¬¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Êª¸ì¤ò¤è¤êÍý²ò¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£À±Ìî¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÅÚ°æÍµÂÙ´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡ÇÐÍ¥¡¦À±Ìî¸»¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤«»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÌÞÏÀ¤½¤Î¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢Èà¤Î²»³Ú¤äÊ¸¾Ï¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤¸½Âå¤ÎPOPSTAR¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÉ½¸½¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¾ï¤Ë»Ô°æ¤Î¿Í¤Î»ëÀþ¤ä¼Â´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Èà¤Î´ã¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¿À¤³¦¤Ï¤È¤Æ¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÊ¿¾ì¤ÎÃË½÷¤ÎÊª¸ì¤ÏÈà¤Î´ã¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë±Ç¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤¢¤ë»þ¡¢¤½¤ó¤Ê¶½Ì£¤ËµÞ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¡¢Â¿Ë»¤ÊÈà¤ËÂæËÜ¤òÆÏ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ô¥ö·î·Ð¤Ã¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿Èà¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤ÎÀ¼¤È¥Ô¥¢¥Î¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÈþ¤·¤¤¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£
