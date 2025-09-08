成海璃子『恋する警護24時 season2』出演決定 主演・岩本照と新たなバディに【コメントあり】
Snow Manの岩本照が主演、ヒロインを白石麻衣が務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』（10月スタート／毎週金曜 後11：15）において、新キャストとして成海璃子が出演することが決定した。今回は岩本演じる無骨でストイックなボディガード・北沢辰之助の新たなバディとなる凄腕女性ボディガード・三雲千早を演じる。
【前作写真】クランクアップ！笑顔が弾ける岩本照＆白石麻衣ら
成海演じる三雲千早は、ボディガード会社「コ・アラセキュリティ」に所属していたボディガードで、高い警護スキルを持つリーダー格。辰之助が所属する「RACCO警備保障」と合併することになり、「ラッコアラ警備保障」として辰之助と共に新警護チームで働くことになる。しかし、方針が異なる辰之助になにかと意見し、事あるごとに衝突。さらに、かつてリーダーを担っていたプライドからか、辰之助がリーダーとして下す決断にも反発するなど常に一触即発状態で、辰之助率いる新警護チームは前途多難な予感。
一方で、ぶつかり合いながらも仕事で辰之助とタッグを組み、チームの仲間として四六時中一緒に過ごすことに。白石演じる弁護士・岸村里夏がイギリス・ロンドンに留学して辰之助と時差のある遠距離恋愛をする中、千早の存在が辰之助と里夏の恋にどんな影響を及ぼすのか。
今作が初共演となる岩本と成海。岩本は成海について「言葉がなくても目線や表情で伝えられるような、鋭さやかっこ良さを持ち合わせたクールな女性という印象があります。色で例えるならば『水色』のようなイメージ」と印象を語りつつ、「三雲千早役を通してどんな姿を見せてくれるか、とても楽しみです」と期待を寄せる。
一方、成海も「前作を拝見した影響かもしれませんが、（岩本さんは）寡黙で男らしい印象があります。実際にどんな方なのか、これからお会いするのが楽しみです」と語り、互いに一緒に撮影する日を待ち望んでいる様子。また本作に出演することになり、成海はワクワクする一方で、「私はアクションの経験があまりないので、ボディガードとしてちゃんと人をガードできるのかなという一抹の不安もあります（笑）。先日、初めてアクション練習に挑んだのですが、初っ端から突き指をしてしまって…。でも、みなさんにご迷惑をかけないように、そして画面を通して見ていただく方に説得力が生まれるように、しっかり準備をして撮影に臨みたいと思います」と意気込みを語った。
■成海璃子（三雲千早・役） コメント
season2から参加させていただくことに緊張もしていますが、私はこれまでシリアスな作品に携わることが多かったので、ポップな要素もあるこの作品に出演できることにワクワクしています。ただ、私はアクションの経験があまりないので、ボディガードとしてちゃんと人をガードできるのかなという一抹の不安もあります（笑）。先日、初めてアクション練習に挑んだのですが、初っ端から突き指をしてしまって…。でも、みなさんにご迷惑をかけないように、そして画面を通して見ていただく方に説得力が生まれるように、しっかり準備をして撮影に臨みたいと思います。
主演の岩本さんは、前作を拝見した影響かもしれませんが、寡黙で男らしい印象があります。まだ直接お会いしたことはないので、実際にどんな方なのか、これからお会いするのが楽しみです。
お仕事ドラマであり、恋愛ドラマでもあり、とてもバランスの良い見やすい作品だと思うので、多くの方に楽しんでいただけたらうれしいです。アクションシーンなど不慣れなこともありますが、何事にも楽しんで挑戦していきたいと思っています。
