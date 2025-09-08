

JR東海のホテル関西初進出となった「コートヤード・バイ・マリオット京都四条烏丸」の開業式典＝2025年8月27日（記者撮影）

JR東海の事業多角化戦略が本格的に動き出した。8月27日、JR東海は京都市内にホテル「コートヤード・バイ・マリオット京都四条烏丸」を開業した。同社にとって関西で初となるホテル進出である。

四条烏丸は市営地下鉄烏丸線（四条駅）や阪急京都線（烏丸駅）が乗り入れて交通アクセスが良く、京都観光の拠点にもなる。そのため、このエリアには多くのホテルが連なる。JR東海は三菱地所が運営していた2018年竣工の「ザ・ロイヤルパークホテル京都四条」を買い取って、改装を施し、このホテル激戦区に打って出た。もっとも、近年の京都が観光客であふれていることを考えれば、過当競争に陥ることはないだろう。

京都初進出は「マリオット」ブランド

地上9階建て。125室の客室は「現代と過去の京都の町並みの融合」をテーマにデザインされ、壁に伝統的な四条の町並みが描かれた部屋もある。ホテルの売りの1つが朝食会場で、京都で100年の歴史を持つベーカリーがパンを中心としたメニューを提供する。

新たなホテル名が「マリオット」の名前を冠していることからわかるとおり、このホテルは世界最大のホテルチェーン「マリオット・インターナショナル」系列である。マリオットは世界143の国と地域に約9600のホテルを展開する。マリオットのホテルブランド数は「マリオット」「ザ・リッツ・カールトン」「シェラトン」など30種類に及び、ブランドごとにカテゴライズされている。

「コートヤード・バイ・マリオット」は中位に属するブランドで、宿泊料金は一般の観光客の手に届きやすい価格帯に設定されている。「ゲストルームキング」という、キングサイズのベッドを備えた客室の9月の宿泊料金は平日1室2万円から。紅葉の時期はもう少し高くなる。



「コートヤード・バイ・マリオット京都四条烏丸」の外観（記者撮影）

JR東海グループでホテル事業を担うジェイアール東海ホテルズがマリオットとフランチャイズ契約を結び、その経営ノウハウとブランドを使ってホテル運営を行う。マリオットのポイントプログラムの会員数は世界で2億人を超えるだけに、世界中から予約客が集まるのも魅力だ。

ジェイアール東海ホテルズは新横浜、静岡、豊橋などで「ホテルアソシア」のブランドで展開しているが、名古屋ではマリオットと組んで「名古屋マリオットアソシアホテル」を2000年に開業した。マリオットとは25年にわたる付き合いとなる。

今回、アソシアのブランドを使わなかった理由については、「ブランド名称は立地やホテルの特性などを考慮して決めており、京都という地においては、マリオットグループの中でも世界で数多く展開されており高い認知度のあるコートヤード・バイ・マリオットが適していると判断した」（JR東海広報）という。

「そうだ京都、行こう」が実績に

京都でのホテル初進出で役立ったのが1993年から現在まで続くJR東海の「そうだ京都、行こう」キャンペーンである。京都のさまざまな景色を映像で紹介し、首都圏から大勢の観光客を東海道新幹線で京都へ誘致する。京都とJR東海の双方にメリットがある施策だ。

JR東海の丹羽俊介社長は「キャンペーンを通じて京都の地元のみなさまに大変お世話になった。その過程でいろいろな人間関係やネットワークを蓄積することができた」と話す。「一見さんお断り」というフレーズに代表されるように京都には信用できる客としか取引をしないというイメージがある。しかし、JR東海は30年にわたる京都キャンペーンの実績により京都に受け入れられた。

その証拠に、JR東海は四条烏丸だけでなく、京都駅の八条東口近くに「コートヤード・バイ・マリオット京都駅」を2026年度に開業する。この場所にあった京都府市町村職員共済組合が運営するホテルを解体して新たなホテルを建設する。地上9階建てで客室は270室の予定。現在は工事の真っ最中だ。

四条烏山よりも後の開業となるが、物件取得は八条東口のほうが早い。ジェイアール東海ホテルズの伊藤彰彦社長は「京都・関西エリアに拠点を作りたいと思っていたが、自社の土地がなく外部から買うことにした。それがきっかけで四条烏丸のご縁をいただいた」と話す。信頼できると判断した相手には有益な情報が次々ともたらされるのはいかにも京都らしい。



京都駅の八条東口で建設中の「コートヤード・バイ・マリオット京都駅」（記者撮影）

世界的ホテルチェーンと連携進める理由

マリオットとの連携は京都に続き、8月28日には新横浜駅直上の「ホテルアソシア新横浜」を「コートヤード・バイ・マリオット新横浜駅」として、2026年8月にリブランド開業することが発表された。

しかもホテル事業のパートナーはマリオットに限らない。岐阜県高山市にある「ホテルアソシア高山リゾート」はマリオットに並ぶ世界的ホテルチェーンのヒルトンと組み、「ヒルトン高山リゾート」として、2026年秋にリブランド開業する。また、近鉄奈良駅近くの土地を取得して2030年度に開業予定のラグジュアリーホテル「ホテル 寧 奈良」は同じく世界大手のハイアットと組んで富裕層の集客を狙う。

このように世界のホテルチェーン各社からJR東海にラブコールが相次ぐ理由はなぜなのだろうか。マリオット・インターナショナル日本・グアム担当マーケットヴァイスプレジデントの田中雄司氏はパートナーとしてのJR東海の強みとして「東京から大阪まで鉄道でつないでいることの安心感」を挙げている。東海道新幹線を安全・安定輸送しているという実績が、ホテル運営面でも強みとして捉えられているのだ。



マリオット・インターナショナル日本・グアム担当マーケットヴァイスプレジデントの田中雄司氏（記者撮影）

京都と奈良。そして世界大手ホテル各社との連携。なぜJR東海はホテル事業の強化を急ぐのだろうか。しかも、これまでのような自社用地の開発ではなく、外部から土地を取得しての開発だ。ホテル市況が悪化した場合の事業リスクは自社用地を開発する場合よりもはるかに高い。

そもそも東海道新幹線がもたらす収入はJR東海の単体売上高の約9割、連結売上高の約7割を占める経営の屋台骨である。在来線も含む単体決算を見ると2024年度の売上高利益率は実に38％に及ぶ。本業がここまで強ければ、あえて事業の多角化に打って出る必要はないようにも思える。

コロナ禍で「自由な発想」へ転換

従来のJR東海は新幹線の安全・安定・サービスの改善に注力し、リニア中央新幹線の建設も進み、新しい分野への進出は積極的とはいえなかった。しかし、コロナ禍で新幹線の利用者が急減し、収支が一気に悪化したことで、JR東海は従来よりも一歩踏み込んだ増収策に踏み込んだ。

丹羽社長は以下のように説明する。「従来は駅ビルのような自社の不動産を活用してホテルなどを展開していたが、コロナ禍後はもう少し踏み込んで、駅を飛び出して新たな不動産を取得するなど、自由な発想でやっている。ホテルだけではなくオフィスももちろんやるし、いろいろな事業にトライする」。



JR東海の丹羽俊介社長（記者撮影）

2023年4月に就任した丹羽社長は社員に対して日頃から「非鉄道事業についてさまざまなチャレンジをしていこう」と呼びかけてきた。社員からアイデアが続々と寄せられ、その中から、「貸切車両パッケージ」「推し旅」といった営業施策が誕生した。

貸切車両パッケージは新幹線を貸し切りにしてオリジナルのアナウンスや装飾などを施して、イベントなどに自由に活用してもらうというサービス。企業からのニーズも強く、プロレス団体が借り切って車内でプロレスを行うというユニークなイベントも行われた。推し旅は新幹線を利用してアイドル、アニメキャラなどの「推し」を応援するイベントやツアーに参加できるというサービス。どちらも従来のJR東海では考えられなかった施策である。

こうした営業施策と比べ、土地を仕込んで開発するホテル・不動産事業はやや時間がかかったが、その第1弾として今回のホテル開業にこぎつけた。

また、オフィスについては、JR東海グループのジェイアール東海関西開発が今年1月、京都市の公募型プロポーザルによる市有地活用事業者選定事業において契約候補事業者に選定された。滋賀県大津市に本社を置く日本電気硝子との共同事業で、京都駅近くの市営住宅跡地を再開発し8階建ての複合ビルを建設する。低層階にスーパーや大ホールなどの商業施設、高層階はオフィススペースとして日本電気硝子の本社機能が移転入居する。2026年に工事着手し、2028年完成を目指す。

JR東海不動産の谷津剛也社長は「私たちが不動産事業に力を入れているという話がかなり広がって、いろいろな情報が集まってくるようになった。沿線エリアを活性化させるという強い使命のもと、ホテル、オフィス、レジデンスの3本柱をしっかり開発していきたい」と話す。



「コートヤード・バイ・マリオット京都四条烏丸」の客室。壁に伝統的な四条の町並みが描かれている（記者撮影）

リニア計画への影響は？

2020年6月にリニアの2027年開業が延期に追い込まれたことで、リニアの夢が遠のいた。そんな状況において、丹羽社長が呼びかける「チャレンジ」はJR東海にとって新たな希望である。

ただし、気をつけなくてはいけないことがある。それはリニアの建設資金という巨額の負担を抱えていることだ。将来もホテルやオフィスなどの不動産への投資を続けて資産規模を拡大するのか、あるいは一部の資産を私募ファンドなどに売却して売却資金をリニア建設資金に充当するのか。いずれにしてもホテル・不動産事業が財務面でプラスに働けばよいが、逆に市況悪化などにより足かせとなってリニア建設計画に狂いが生じては元も子もない。JR東海が抱えている事業リスクは自然災害、金利動向、航空業界をはじめとした対抗輸送機関との競合などさまざまだが、今後はホテル市況、不動産市況の動向にも正面から向き合うことになる。



（大坂 直樹 ： 東洋経済 記者）