さんま、岡村隆史、EXITらが大阪・関西万博に“サプライズ”登場、大盛り上がり
タレントの明石家さんま（70歳）が9月7日、大阪・関西万博の「よしもと waraii myraii館」にサプライズ登場。ナインティナイン・岡村隆史、EXIT（りんたろー。／兼近大樹）、吉村洋文大阪府知事らも登場し、会場は大きな盛り上がりを見せた。
この日、「さんま PEACEFUL PARK 2025 ＠大阪・関西万博」がEXPOアリーナ「Matsuri」にて開催され、イベント終了後、「よしもとwaraii myraii館」で実施中の「盆踊りのアシタ」（カラオケ盆踊り）に、さんまらが登場。サプライズでの登場に、会場は地鳴りのような大歓声に包まれ、さんまは大勢の観客を前に「これ毎日のようにやってるのか！？ すごい！」と感激の声をあげた。
続けて吉村知事がステージに登場し、「大阪府から来ました、吉村です！」と挨拶すると会場から大歓声。吉本パビリオンでのカラオケに挑戦し、やしきたかじんの名曲「やっぱ好きやねん」を熱唱、サビではさんまと一緒に「大阪〜!!」と盛り上げ、観客の熱気は最高潮に達した。
そして最後に「ありがとう、大屋根リング！」と感謝を伝えると、さんまは「これからもがんばって！」とエールを送った。
突然のビッグサプライズに、さんまたちが去った後も「アシタ広場」は熱気冷めやらず。MC陣も「ラッキーすぎます！」と観客と喜びを分かち合った。
